Θλίψη στη Δυτική Αχαΐα για τον θάνατο του 30χρονου Αλέξανδρου Παπαζαφείρη – Συλλυπητήρια από τον Γρηγόρη Αλεξόπουλο

Συλλυπητήρια ανακοίνωση για την απώλεια του 30χρονου Αλέξανδρου Παπαζαφείρη εξέδωσε ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας Γρηγόρης Αλεξόπουλος, αναφερόμενος στον πρόωρο και άδικο χαμό ενός νέου ανθρώπου που συγκλόνισε την τοπική κοινωνία και ιδιαίτερα την περιοχή του Λάππα.

Όπως σημειώνει στην ανακοίνωσή του, η απώλεια του Αλέξανδρου αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, ενώ ο πόνος για τη μητέρα του Μαρία, την οικογένεια και τους οικείους του είναι αβάσταχτος, καθώς κανένας λόγος δεν μπορεί να απαλύνει τη θλίψη μιας τέτοιας απώλειας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στη συγκλονιστική απόφαση της οικογένειας να προχωρήσει στη δωρεά των οργάνων του 30χρονου, μια πράξη ύψιστης προσφοράς και αγάπης προς τον συνάνθρωπο. Όπως τονίζεται, μέσα από αυτή την απόφαση ο Αλέξανδρος «συνεχίζει να ζει», χαρίζοντας ελπίδα, ζωή και μέλλον σε άλλους ανθρώπους.

Ο Δήμαρχος κάνει λόγο για μια πράξη ανθρωπιάς που φωτίζει το σκοτάδι της απώλειας και αποτελεί παράδειγμα που αξίζει τον απόλυτο σεβασμό και την ευγνωμοσύνη όλων.

Κλείνοντας, εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στη μητέρα του, στην οικογένεια και στους φίλους του Αλέξανδρου Παπαζαφείρη, σημειώνοντας ότι θα παραμείνει στη μνήμη όλων όχι μόνο για το χαμόγελό του, αλλά και για το πολύτιμο «δώρο» που άφησε πίσω του, ενώ εύχεται να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει.

