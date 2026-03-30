Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο της Μαριάννας Μολφέτα – Συλλυπητήριο μήνυμα από τον Τάκη Πετρόπουλο
Βαρύ κλίμα έχει προκαλέσει στην Πάτρα η είδηση της απώλειας της Μαριάννας Μολφέτα, με τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Τάκη Πετρόπουλο να εκφράζει δημόσια τη θλίψη του. Στο συλλυπητήριο μήνυμά του απευθύνεται στην οικογένειά της, που έχει συνδέσει το όνομά της με την ιστορία του πατραϊκού αθλητισμού.
Τη θλίψη του για την απώλεια της Μαριάννας Μολφέτα εκφράζει ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Τάκης Πετρόπουλος, απευθύνοντας θερμά συλλυπητήρια στους οικείους της.
Στο μήνυμά του, ο κ. Πετρόπουλος εκφράζει από καρδιάς τη συμπαράστασή του στον αδελφό της εκλιπούσας, μπασκετμπολίστα και πρώην αρχηγό του Απόλλωνα Πατρών, Γιάννη Μολφέτα, καθώς και στον σύζυγό της και σε όλα τα μέλη της οικογένειας.
Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για μια οικογένεια με μακρά και ξεχωριστή παρουσία στην αθλητική ιστορία της Πάτρας, γεγονός που δίνει ακόμη μεγαλύτερη συγκινησιακή φόρτιση στην απώλεια.
