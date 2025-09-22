Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο του Γιάννη Μάζη: Μηνύματα Πελετίδη και Πετρόπουλου

Ο Δήμος Πατρέων εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια για την απώλεια του Γιάννη Μάζη, αθλητή του ΝΟΠ που διακρίθηκε και πρωταγωνίστησε στον ελληνικό υγρό στίβο.

Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, απηύθυνε ειλικρινή συλλυπητήρια στον γιατρό χειρουργό, μέλος της Λαϊκής Συσπείρωσης και της Επιτροπής Πολιτισμού του Δήμου, Ανδρέα Μάζη, καθώς και στην οικογένειά του, για την απώλεια του αδελφού του.

Συλλυπητήριο μήνυμα απέστειλε και ο Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου, Τάκης Πετρόπουλος, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη. «Αποχαιρετούμε σήμερα τον φίλο Γιάννη Μάζη, μια εξέχουσα αθλητική προσωπικότητα που διέπρεψε στον ελληνικό υγρό στίβο. Θα τον θυμόμαστε για την αγωνιστικότητά του, τη μεγάλη προσφορά του στον υγρό στίβο της πόλης μας και το πάθος του για τον αθλητισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

