Θλίψη στον ΝΟΠ, “έφυγε” ο Πέτρος Καθρέπτας

Θλίψη στο στρατόπεδο του Ναυτικού Ομίλου Πάτρας, καθώς τα ξημερώματα της Πέμπτης, έφυγε από την ζωή σε ηλικία 81 ετών, ο Πέτρος Καθρέπτας.

Ο εκλιπών στις τελευταίες εκλογές του ομίλου, είχε εκλεγεί πρόεδρο, όμως τα προβλήματα υγείας τον είχαν κρατήσει μακριά από τα καθήκοντα του και παρά την σκληρή μάχη που έδωσε πριν από λίγες ώρες έφυγε από την ζωή.

Ήταν ένας παράγοντας που είχε υπηρετήσει πολλές φορές και από πολλά πόστα τον ΝΟΠ, σε δύσκολες εποχές και είχε προσφέρει πολλά.

