Θοδωρής Ελευθεριάδης (Συγγενής θύματος): «Δεν ζητάμε καμία καθυστέρηση της δίκης για τα Τέμπη»

Ένα σχόλιο από τη χτεσινή ομιλία του Θοδωρή Ελευθεριάδη (γιού της Μαρίας Εγούτ, ενός εκ των 57 θυμάτων των Τεμπών) στο Κοινωνικό Κέντρο «Μπλοκ 15» δίνει μια πιθανή εξήγηση σε κάποιες απορίες που μπορεί να έχει κάποιος διαβάζοντας σχολιασμούς νομικού περιεχομένου σε διαδικτυακές ή τηλεοπτικές συζητήσεις για το ζήτημα της νομικής διαχείρισης της υπόθεσης των Τεμπών.

Διαβάζουμε ή ακούμε σχόλια σχετικά με διαφορετική «νομική στρατηγική» ή «νομικούς χειρισμούς» που επιλέγει να ακολουθήσει κάθε οικογένεια, μαζί με αναφορές σε ζητήματα που ίσως είναι «ποινικά αδιάφορα» ή «δεν μπορούν να αξιοποιηθούν νομικά» και απορούμε γιατί μπορεί να εκφράζεται μια τέτοια διαφοροποίηση σε ζητήματα που θα πίστευε κάποιος ότι δεν έχουν εναλλακτική αντιμετώπιση.

Η εξήγηση που δίνει ο Θοδωρής Ελευθεριάδης, έχει να κάνει με τις διαφορετικές προτεραιότητες και άρα τη διαφορετική στρατηγική που μπορεί να προωθούν κάποιοι δικηγόροι που εμπλέκονται στην υπόθεση, επιλέγοντας νομική στρατηγική που δίνει πιο γρήγορα και πιο χειροπιαστά αποτελέσματα.

«Εδώ θα κάνω μια παρένθεση για να εξηγήσω και κάτι, γιατί πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να μιλάμε καθαρά για κάποια πράγματα. Η παραπάνω διατύπωση, εξυπηρετεί απόλυτα κάποιους δικηγόρους θυμάτων που έχουν σαν ζητούμενο την γρήγορη αποζημίωση.

Γιατί, λένε αυτοί οι δικηγόροι ότι “αν μπλέξουμε με πυρόσφαιρα και άγνωστο φορτίο και τέτοια περίπλοκα, θα σερνόμαστε στα δικαστήρια για 10 χρόνια και δεν θα ξέρουμε σε ποιόν να στραφούμε για την αποζημίωση. Ενώ αν τα κάνουμε όλα απλά, φταίει για όλα η σύγκρουση και πληρώνει μισά μισά ο ΟΣΕ και η Hellenic Train, προχωράμε γρήγορα, ξεκάθαρη υπόθεση και άμεσες αποζημιώσεις».

Να ξεκαθαρίσω εδώ ότι δεν μιλάω για συγγενείς, μιλάω για δικηγόρους. Γιατί για να μιλήσω και προσωπικά, εμένα η μητέρα μου σκοτώθηκε από τη σύγκρουση, δεν κάηκε. Με αυτή τη λογική, το συμφέρον μου αν ήθελα την αποζημίωση είναι να τελειώνει γρήγορα η υπόθεση να πάρουμε τα λεφτά μας και να φύγουμε. Σας διαβεβαιώ όμως ότι κανένας συγγενής, καμία από τις 35 οικογένειες που υπέγραψαν το υπόμνημα προς την εισαγγελία, δεν σκέφτεται έτσι».

Πέρα από αυτό το θέμα, ήταν αρκετά ακόμα τα ζητήματα που αναφέρθηκαν στη χτεσινοβραδινή ομιλία, η οποία ήταν αφιερωμένη στα ψέματα που κυκλοφορούν στη δημόσια σφαίρα τις τελευταίες ημέρες. Από παραπλανητικές δηλώσεις για δήθεν πλήρεις τοξικολογικές στους μηχανοδηγούς μέχρι αυθαίρετα συμπεράσματα από την επίσκεψη της κυρίας Κοβέσι στην Αθήνα. Σημαντική, όμως, ήταν και η αναφορά στη δήθεν «προσπάθεια για καθυστέρηση» της δίκης:

«Το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Δεν ζητάμε καμία καθυστέρηση της δίκης. Όλα μας τα αιτήματα είναι ανακριτικές πράξεις που μπορούν να ολοκληρωθούν σε λιγότερο από έναν μήνα. Ας γίνουν οι ανακριτικές πράξεις που πρέπει, ας επανεξεταστούν τα κατηγορητήρια με βάση τα νέα στοιχεία, και κυρίως αυτό της πυρασφάλειας των βαγονιών που έχουν οδηγήσει στον βασανιστικό θάνατο κάποιων από τα 57 θύματα, και μετά είμαστε έτοιμοι για μια σωστή δίκη στις αρχές του 2026. Καμία καθυστέρηση».

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο της ομιλίας όπως το δημοσίευσε ο Θοδωρής Ελευθεριάδης στον λογαριασμό του στο facebook

Σήμερα θα μιλήσουμε για όλα τα ΨΕΜΑΤΑ που έχετε ακούσει αυτές τις μέρες:

«Η υγεία του Πάνου Ρούτσι είναι μια χαρά»

Αυτό δεν χρειάζεται πολλή εξήγηση: μια χαρά είμαι εγώ, μιά χαρά είναι ο υπουργός που αμόλησε αυτή την απρέπεια. Ο Πάνος Ρούτσι δεν είναι μια χαρά, είναι απλώς σε μια κατάσταση που αντέχει ακόμα. Αυτό και μέχρι εκεί.

«Έγιναν τοξικολογικές στους μηχανοδηγούς και δεν έδειξαν τίποτα»

Αυτό το είπε, μάλιστα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης λες και είναι δική του δουλειά να υπερασπίζεται τη μια ή την άλλη άποψη σε μια ανοικτή υπόθεση. Ποιά είναι η αλήθεια: έγιναν τοξικολογικές στους μηχανοδηγούς αποκλειστικά και μόνο για ναρκωτικά, υπνωτικά ή φαρμακευτικές ουσίες και φυσικά βγήκαν ολες καθαρές γιατί κανένας μηχανοδηγός δεν είχε πάρει ούτε ασπιρίνη. Όμως καμία ανάλυση δεν έγινε για χημικές ουσίες, υπολείμματα καύσης ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να μας είναι χρήσιμο στη διερεύνηση των αιτιών της πυρόσφαιρας. Και αυτό είναι κάτι που το γνωρίζουν πολύ καλά αυτοί που το αναπαράγουν πονηρά θέλοντας να περάσουν μια εσφαλμένη εντύπωση στον κόσμο.

«Η κυρία Κοβέσι δήλωσε ότι δεν υπάρχει παράνομο φορτίο»

Θα σας διαβάσω ακριβώς την απομαγνητοφώνηση που κάναμε από τις δηλώσεις της κυρίας Κοβέσι, και μάλιστα από το βίντεο που δημοσίευσε η Ομάδα Αλήθειας. Για να μη μου πείτε ότι κάναμε μοντάζ. Είπε λοιπόν η κυρία Κοβέσι, ανοίγω εισαγωγικά:

Υπήρχαν φήμες για την πιθανότητα να υπήρχε λαθρεμπόριο, σας είπα το διερευνούμε. Αυτή τη στιγμή όμως δεν έχουμε πληροφορίες που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να ανοίξουμε μια πραγματική έρευνα. Αν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για αυτό, οποιοσδήποτε μπορεί να μας τις στείλει, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε κάποια κομμάτια πληροφοριών που δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να ανοίξουμε υπόθεση λαθρεμπορίου” κλείνουν τα εισαγωγικά.

Είπε λοιπόν η κυρία Κοβέσι: «το διερευνούμε, έχουμε κομμάτια πληροφοριών που δεν είναι αρκετά για να ανοίξει υπόθεση λαθρεμπορίου». Αυτό δεν σημαίνει ούτε ότι υπάρχει παράνομο φορτίο, ούτε ότι δεν υπάρχει.

«Δεν πήγε κανένας τα στοιχεία για την πυρόσφαιρα στην κυρία Κοβέσι»

Σε αυτό υπάρχουν δύο απαντήσεις. Η μια απάντηση λέει ότι τουλάχιστον ένας συγγενής δήλωσε χτές ότι έχει στείλει φάκελο με στοιχεία στην κυρία Κοβέσι, ενώ κάποιοι άλλοι συγγενείς πήγαν στον Πειραιά για να τη συναντήσουν αλλά δεν τα κατάφεραν.

Η δεύτερη απάντηση είναι ότι η κυρία Κοβέσι διερευνά μόνο οικονομικά εγκλήματα κατά της ευρωπαϊκής ένωσης και δεν κάνει συνολικά διερεύνηση της ποινικής υπόθεσης. Ο ΕΟΔΑΣΑΑΜ καταλήγει σε ύπαρξη άγνωστου φορτίου υδρογονανθράκων ως πιθανή αιτία πρόκλησης της πυρόσφαιρας, χωρίς καμία απολύτως αναφορά σε λαθρεμπόριο ή διασυνοριακή απάτη.

«Στο κατηγορητήριο υπάρχουν διώξεις για την πυρόσφαιρα και τη φωτιά»

Αυτό είναι ένα ακόμα ψέμα που μπορεί ο καθένας να το διαπιστώσει εύκολα, διαβάζοντας το κατηγορητήριο, στο οποίο δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη «έκρηξη», η λέξη «πυρόσφαιρα» αλλά ούτε και αναφέρεται η πυρκαγιά ως αιτία θανάτου επιβατών. Με πολύ απλά λόγια, το κατηγορητήριο, ενιαίας διατύπωσης για τους 35 κατηγορούμενους αναγνωρίζει μόνο ένα γεγονός, αυτό της σύγκρουσης, αγνοώντας τελείως το γεγονός ότι αν δεν είχαμε πυρκαγιά τα θύματα δεν θα ήταν 57 αλλά θα ήταν λιγότερα.

Εδώ θα κάνω μια παρένθεση για να εξηγήσω και κάτι, γιατί πρέπει σιγά σιγά να αρχίσουμε να μιλάμε καθαρά για κάποια πράγματα. Η παραπάνω διατύπωση, εξυπηρετεί απόλυτα κάποιους δικηγόρους θυμάτων που έχουν σαν ζητούμενο την γρήγορη αποζημίωση. Γιατί, λένε αυτοί οι δικηγόροι ότι «αν μπλέξουμε με πυρόσφαιρα και άγνωστο φορτίο και τέτοια περίπλοκα, θα σερνόμαστε στα δικαστήρια για 10 χρόνια και δεν θα ξέρουμε σε ποιόν να στραφούμε για την αποζημίωση. Ενώ αν τα κάνουμε όλα απλά, φταίει για όλα η σύγκρουση και πληρώνει μισά μισά ο ΟΣΕ και η Hellenic Train, προχωράμε γρήγορα, ξεκάθαρη υπόθεση και άμεσες αποζημιώσεις».

Να ξεκαθαρίσω εδώ ότι δεν μιλάω για συγγενείς, μιλάω για δικηγόρους. Γιατί για να μιλήσω και προσωπικά, εμένα η μητέρα μου σκοτώθηκε από τη σύγκρουση, δεν κάηκε. Με αυτή τη λογική, το συμφέρον μου αν ήθελα την αποζημίωση είναι να τελειώνει γρήγορα η υπόθεση να πάρουμε τα λεφτά μας και να φύγουμε. Σας διαβεβαιώ όμως ότι κανένας συγγενής, καμία από τις 35 οικογένειες που υπέγραψαν το υπόμνημα προς την εισαγγελία, δεν σκέφτεται έτσι.

«Οι αιτήσεις εκταφής μπορούν να γίνουν μόλις ξεκινήσει η δίκη»

Αυτό είναι μισό ψέμα, γιατί όντως οι αιτήσεις εκταφής όντως μπορούν να γίνουν μόλις ξεκινήσει η δίκη, όμως είναι σίγουρο ότι θα απορριφθούν αμέσως. Γιατί θα απορριφθούν; Γιατί πολύ σωστά θα πει το δικαστήριο «αυτό που μας ζητάτε δεν σχετίζεται με καμία κατηγορία από τις διατυπωμένες στο κατηγορητήριο και με κανέναν κατηγορούμενο, άρα γιατί να σταματήσουμε τη δίκη για κάτι που ούτως ή άλλως δεν αφορά το κατηγορητήριο;

«Αν γίνει δεκτό το αίτημα εκταφής του Ρούτσι, η δίκη μπορεί να καθυστερήσει άλλα δύο χρόνια»

Αυτό δεν χρειάζεται και πολλή ανάλυση, το καταλαβαίνουν όλοι. Μια διαδικασία που διαρκεί 2-3 εβδομάδες το πολύ μέχρι να γίνουν και οι χημικές αναλύσεις, γιατί να καθυστερήσει τη δίκη για δύο χρόνια; Επειδή το λέει ο Άδωνις Γεωργιάδης μήπως και το πιστέψουμε;

«Όλοι εσείς που διαμαρτύρεστε θέλετε μόνο να καθυστερήσει η δίκη με οποιαδήποτε πρόφαση»

Το έχουμε πει και το ξαναλέμε. Δεν ζητάμε καμία καθυστέρηση της δίκης. Όλα μας τα αιτήματα είναι ανακριτικές πράξεις που μπορούν να ολοκληρωθούν σε λιγότερο από έναν μήνα. Ας γίνουν οι ανακριτικές πράξεις που πρέπει, ας επανεξεταστούν τα κατηγορητήρια με βάση τα νέα στοιχεία, και κυρίως αυτό της πυρασφάλειας των βαγονιών που έχουν οδηγήσει στον βασανιστικό θάνατο κάποιων από τα 57 θύματα, και μετά είμαστε έτοιμοι για μια σωστή δίκη στις αρχές του 2026. Καμία καθυστέρηση.

