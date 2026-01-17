Θρίλερ χωρίς τέλος: Για 9η ημέρα αγνοείται η 16χρονη Λόρα – Στο μικροσκόπιο το οικογενειακό περιβάλλον

Για ένατη συνεχόμενη ημέρα συνεχίζεται το θρίλερ της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρα από την Πάτρα, με τους γονείς της, τους φίλους της και το Το Χαμόγελο του Παιδιού να απευθύνουν έκκληση μέσω τηλεόρασης και κοινωνικών δικτύων σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρχές, αλλά και προς την ίδια την ανήλικη να εμφανιστεί και να δώσει τέλος στην αγωνία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μαρτυρίες, η 16χρονη εντοπίστηκε για τελευταία φορά στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου φέρεται να έφτασε αμέσως μετά την αποχώρησή της από το σπίτι της στην Πάτρα. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι μεγάλο μέρος του μυστηρίου γύρω από την εξαφάνισή της συνδέεται με τη συγκεκριμένη περιοχή, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με στόχο την ασφαλή επιστροφή της στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Κεντρικά ερωτήματα για τις αρχές παραμένουν αν η ανήλικη έχει τη βοήθεια τρίτου προσώπου και ποιοι λόγοι την οδήγησαν να εγκαταλείψει το σπίτι της, σβήνοντας κάθε ίχνος επικοινωνίας.

Τα δύο βασικά σενάρια

Το πρώτο σενάριο που εξετάζεται αφορά την πιθανή υποστήριξη της 16χρονης από άγνωστο πρόσωπο. Σύμφωνα με τα στοιχεία, μόλις έφτασε με ταξί στου Ζωγράφου, συνδέθηκε σε δίκτυο Wi-Fi και έστειλε μήνυμα από το κινητό της σε άγνωστο παραλήπτη.

Το δεύτερο σενάριο θέλει τη Λόρα να έχει αποχωρήσει και από την περιοχή του Ζωγράφου, ενδεχομένως ακόμη και από τη χώρα. Οι αρχές θεωρούν ότι η εξαφάνιση είχε σχεδιαστεί με προσοχή, γεγονός που ενισχύει το ενδεχόμενο περαιτέρω μετακίνησής της. Το ενδεχόμενο αεροπορικής αναχώρησης θεωρείται εξαιρετικά περιορισμένο, λόγω των ελέγχων ασφαλείας, ενώ εξετάζεται το σενάριο μετακίνησης με λεωφορείο προς το εξωτερικό, ακόμη και με χρήση πλαστών εγγράφων.

Σημαντικό ρόλο στις έρευνες αναμένεται να παίξουν τα κλειστά προφίλ της ανήλικης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το κινητό της τηλέφωνο –σε περίπτωση νέας σύνδεσης στο διαδίκτυο– καθώς και τυχόν νέες μαρτυρίες.

Οι αποκαλύψεις για το οικογενειακό περιβάλλον

Νέα στοιχεία έφερε στο φως ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, σύμφωνα με τα οποία η 16χρονη φέρεται να είχε εκφράσει την επιθυμία να φύγει από την Ελλάδα μαζί με τη μητέρα της.

Οι αρχές έχουν λάβει καταθέσεις από τους γονείς της, προκειμένου να διερευνηθούν ισχυρισμοί που η ίδια φέρεται να είχε διατυπώσει στο περιβάλλον της. Μαρτυρίες κάνουν λόγο για πιεστική και αυστηρή συμπεριφορά του πατέρα απέναντί της.

Ο πατέρας, από την πλευρά του, υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι ασκούσε έλεγχο χωρίς να θεωρεί πως ήταν αυστηρός, εκφράζοντας παράλληλα τον φόβο μήπως του αφαιρεθεί η επιμέλεια της κόρης του και στην Ελλάδα. Η συγκεκριμένη αναφορά οδήγησε σε περαιτέρω έρευνα, από την οποία προέκυψε ότι, κατά την περίοδο που η οικογένεια διέμενε στη Γερμανία, είχε υπάρξει καταγγελία γείτονα για λεκτική βία σε βάρος της ανήλικης, με αποτέλεσμα την προσωρινή αφαίρεση της επιμέλειας για λίγες ημέρες.

Συγγενικά πρόσωπα κατέθεσαν επίσης ότι η Λόρα είχε αναφέρει πως τόσο η ίδια όσο και η μητέρα της επιθυμούσαν να αποχωρήσουν από το σπίτι, λόγω της συμπεριφοράς του πατέρα. Η μητέρα, μάλιστα, είχε κληθεί στο σχολείο της ανήλικης για ζητήματα προσαρμογής στην ελληνική γλώσσα, όπου φέρεται να εξέφρασε τον προβληματισμό της, λέγοντας ότι και η ίδια ήθελε να φύγει από το σπίτι.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να δηλώνουν ότι κάθε στοιχείο αξιολογείται προσεκτικά, με μοναδικό στόχο τον ασφαλή εντοπισμό της 16χρονης.

