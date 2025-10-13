Θρίλερ στη Γορτυνία: Επαγγελματίας βασανίστηκε και ληστεύτηκε από πέντε αδίστακτους δράστες

Οι δράστες, πέντε στον αριθμό – σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πιθανότατα αλλοδαποί – εισέβαλαν οργανωμένα, τον έδεσαν, τον βασάνισαν και αφαίρεσαν μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα.

13 Οκτ. 2025 19:21
Εφιαλτικές στιγμές έζησε επαγγελματίας σε χωριό της Γορτυνίας, ο οποίος το βράδυ της Κυριακής έπεσε θύμα άγριας ληστείας μέσα στο ίδιο του το σπίτι, δίπλα στην επιχείρησή του. Οι δράστες, πέντε στον αριθμό – σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις πιθανότατα αλλοδαποί – εισέβαλαν οργανωμένα, τον έδεσαν, τον βασάνισαν και αφαίρεσαν μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα.

Η εφιαλτική επίθεση

Όλα συνέβησαν γύρω στις εννέα το βράδυ, όταν οι ληστές προσέγγισαν την επιχείρηση του θύματος. Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά, εισέβαλαν στον χώρο και ακινητοποίησαν τον επαγγελματία, τον οποίο έδεσαν σε μια καρέκλα μέσα στο σπίτι του. Για περίπου μιάμιση ώρα, τον κρατούσαν αιχμάλωτο, ζητώντας επίμονα να τους αποκαλύψει πού είχε κρυμμένα χρήματα και τιμαλφή.

Οι δράστες κατέστρεψαν το σύστημα ασφαλείας, τις κάμερες και το καταγραφικό, ενώ φρόντισαν να μην αφήσουν αποτυπώματα. Έψαξαν μεθοδικά κάθε σημείο του σπιτιού, μέχρι που εντόπισαν το χρηματοκιβώτιο, από το οποίο άρπαξαν μεγάλο χρηματικό ποσό και κοσμήματα μεγάλης αξίας. Πριν αποχωρήσουν, κατέστρεψαν τα καλώδια του τηλεφώνου και πήραν το κινητό του θύματος, ώστε να καθυστερήσει η ειδοποίηση των Αρχών.

Σοκαρισμένος ο επιχειρηματίας

Οι ληστές εγκατέλειψαν το σημείο λίγο μετά τις έντεκα το βράδυ. Ο επαγγελματίας, σε κατάσταση σοκ, κατάφερε τελικά να λυθεί και να καλέσει σε βοήθεια. Οι περιγραφές του προς τους αστυνομικούς αποκαλύπτουν το μέγεθος της βίας και της ψυχραιμίας με την οποία κινήθηκαν οι δράστες.

Συναγερμός στην Αστυνομία

Η υπόθεση έχει προκαλέσει συναγερμό στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, που έχει αναλάβει τις έρευνες. Οι αστυνομικοί βρέθηκαν στο χωριό από το πρωί της Δευτέρας, συγκεντρώνοντας στοιχεία και αποτυπώματα, ενώ εξετάζουν πιθανές διαδρομές διαφυγής των ληστών προς Αρκαδία, Ηλεία, Μεσσηνία ή Αχαΐα.

Η περιοχή όπου έγινε η ληστεία είναι ιδιαίτερα απομονωμένη, γεγονός που φαίνεται πως εκμεταλλεύτηκαν οι δράστες, γνωρίζοντας πως δεν υπάρχει συχνή αστυνομική παρουσία και ότι διαθέτουν πολλαπλές οδούς διαφυγής.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει αναστάτωση τόσο στη Γορτυνία όσο και στην Ηλεία, όπου ο επαγγελματίας δραστηριοποιείται επαγγελματικά, με τους κατοίκους να ζητούν ενίσχυση της αστυνόμευσης στις απομακρυσμένες περιοχές.

 

 

