Θρίλερ στην Ανατολική Μεσόγειο: Αγνοείται ισραηλινό γιοτ κοντά στην Κύπρο

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές σε Κύπρο και Ισραήλ για τον εντοπισμό ισραηλινού γιοτ, η πορεία του οποίου χάθηκε στην Ανατολική Μεσόγειο κατά τον πλου του προς το νησί. Το σκάφος απέπλευσε από το Ασντόντ την Κυριακή, ωστόσο η επικοινωνία διακόπηκε λίγο πριν την άφιξή του στην Κύπρο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τα ισραηλινά μέσα, στις έρευνες συμμετέχουν και ελληνικές δυνάμεις, ενώ στο γιοτ επέβαιναν πέντε άτομα, η κατάσταση των οποίων παραμένει άγνωστη.

Το περιστατικό σημειώνεται την ώρα που η κακοκαιρία «Byron» πλήττει την περιοχή, με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους να δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις εντοπισμού. Η Ισραηλινή Αρχή Ναυσιπλοΐας εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επετράπη ο απόπλους, δεδομένης της επιδείνωσης του καιρού.

Η κακοκαιρία αναμένεται να κορυφωθεί στο Ισραήλ από το βράδυ της Τετάρτης έως το πρωί της Πέμπτης, με προβλέψεις για 100–150 χιλιοστά βροχόπτωσης και ανέμους που ενδέχεται να φτάσουν τα 80 χλμ/ώρα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



