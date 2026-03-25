Θρίλερ στην Κέρκυρα: Δραματική επιχείρηση μεταφοράς νεογνού στα Ιωάννινα, δίνει μάχη για τη ζωή

Κινητοποίηση «αστραπή» του Λιμενικού Σώματος για τη σωτηρία του βρέφους

25 Μαρ. 2026 20:17
Pelop News

Μια γέφυρα σωτηρίας στήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης, 25 Μαρτίου, για ένα νεογνό μόλις δύο ωρών, το οποίο εμφάνισε σοβαρά προβλήματα υγείας αμέσως μετά τη γέννησή του στην Κέρκυρα. Η κρισιμότητα της κατάστασης επέβαλε την άμεση μεταφορά του σε εξειδικευμένη μονάδα των Ιωαννίνων, κινητοποιώντας το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος.

Λόγω της επείγουσας ανάγκης για νοσοκομειακή περίθαλψη, το βρέφος επιβιβάστηκε σε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού στο λιμάνι της Κέρκυρας. Η διαδρομή προς την Ηγουμενίτσα έγινε υπό συνθήκες απόλυτης προτεραιότητας, καθώς κάθε λεπτό θεωρούνταν καθοριστικό για την επιβίωση του νεογνού.

Στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας ανέμενε ήδη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το βρέφος και το μετέφερε οδικώς στο Νοσοκομείο των Ιωαννίνων. Εκεί, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών έχει αναλάβει τη φροντίδα του, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάσταση της υγείας του.

