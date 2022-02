Θρίλερ στο Άμστερνταμ: Ένοπλη ομηρία σε κατάστημα της Apple – ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός έχει σημάνει στο Άμστερνταμ, καθώς ένας ένοπλος εισέβαλε σε κατάστημα της Apple και μέχρι στιγμής κρατάει όμηρο τουλάχιστον ένα άτομο.

Το περιστατικό είναι σε εξέλιξη στο Leidseplein, ενώ το τηλεοπτικό δίκτυο AT5 μετέδωσε πως πρόκειται για απόπειρα ληστείας.

Όπως αναφέρει το Reuters, βίντεο που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του δικτύου AT5 δείχνουν έναν άνδρα που πιστεύεται ότι κρατείται όμηρος από ένοπλο.

Reported Hostage situation at an Apple Store in Amsterdam – a suspect appears to be holding one victim at gunpoint — social media video shows pic.twitter.com/INWoKfIyC1

