Θρήνος στο Αγρίνιο: Μητέρα τεσσάρων παιδιών “έφυγε” στα 50 της χρόνια – Εκτροχιάστηκε το ασθενοφόρο που έσπευσε να τη βοηθήσει

Δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μια 50χρονη γυναίκα από την Κυπάρισσο Αγρινίου, μητέρα τεσσάρων παιδιών, που υπέστη ανακοπή καρδιάς το πρωί της Παρασκευής (19/9).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε να τη μεταφέρει εκτροχιάστηκε από τον δρόμο, με το πλήρωμα – το οποίο είναι καλά στην υγεία του – να φτάνει τελικά με Ι.Χ. στην οικία της. Εκεί έγινε χρήση απινιδωτή, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών η εξέλιξη αποδείχθηκε τραγική.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με δεύτερο ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο συγκεκριμένο νοσοκομείο εργάζονται ως τραυματιοφορείς τα δύο αδέλφια της, γεγονός που κάνει ακόμη πιο δραματική την απώλεια για την οικογένεια.

Πηγή: sinidisi.gr

