Θρήνος στο Αγρίνιο: Μητέρα τεσσάρων παιδιών “έφυγε” στα 50 της χρόνια – Εκτροχιάστηκε το ασθενοφόρο που έσπευσε να τη βοηθήσει

Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Αγρινίου ο αιφνίδιος θάνατος μιας 50χρονης μητέρας τεσσάρων παιδιών, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των διασωστών του ΕΚΑΒ να την κρατήσουν στη ζωή.

19 Σεπ. 2025 12:12
Pelop News

Δεν τα κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή μια 50χρονη γυναίκα από την Κυπάρισσο Αγρινίου, μητέρα τεσσάρων παιδιών, που υπέστη ανακοπή καρδιάς το πρωί της Παρασκευής (19/9).

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που έσπευσε να τη μεταφέρει εκτροχιάστηκε από τον δρόμο, με το πλήρωμα – το οποίο είναι καλά στην υγεία του – να φτάνει τελικά με Ι.Χ. στην οικία της. Εκεί έγινε χρήση απινιδωτή, όμως παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των διασωστών η εξέλιξη αποδείχθηκε τραγική.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με δεύτερο ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Αγρινίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στο συγκεκριμένο νοσοκομείο εργάζονται ως τραυματιοφορείς τα δύο αδέλφια της, γεγονός που κάνει ακόμη πιο δραματική την απώλεια για την οικογένεια.

Πηγή: sinidisi.gr
