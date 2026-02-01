Θύελλα – Παναχαϊκή σε ματς με μεγάλη σημασία

Θύελλα – Παναχαϊκή σήμερα (1/2) στο Φ. Αραβαντινός (15.00) σε ένα παιχνίδι με μεγάλη σημασία και για τις δύο ομάδες. Οι γηπεδούχοι θέλουν νίκη για να κάνουν ένα σημαντικό βήμα για την παραμονή τους και οι «κοκκινόμαυροι» θετικό αποτέλεσμα για να μην μπλέξουν άσχημα στη συνέχεια.

Ο Βύρων Καραβίας δεν αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα, ενώ αμφίβολος για τον Σπύρο Αντωνόπουλο είναι ο Τσεκούρας, ενώ επιστρέφει ο Μούλας που εξέτισε την ποινή του, όπως και ο Σμπόρας. Θα απουσιάσει ο τιμωρημένος Ορτέντζιος.

Η γενική είσοδος είναι 7 ευρώ για όλους τους φιλάθλους που θέλουν να παρακολουθήσουν το παιχνίδι, ενώ οι φίλοι της Παναχαϊκής θα καθίσουν στο «πέταλο».

Η αυλαία της 18ης αγωνιστικής στον 4ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής άνοιξε με το παιχνίδι Πύργος – Πανγυθεατικός 7-0 (3′ Μπούζας, 7′ 37′ Χαντί, 48′ Μακρής, 52′ Παπαδόπουλος, 59′ Καλλέργης, 70′ Δασκαλόπουλος).

Ο Παναιγιάλειος υποδέχεται την Κόρινθο (Δημ. Στάδιο Αιγίου, 15.00), ενώ η αγωνιστική περιλαμβάνει ακόμα τα ματς Μιλτιάδης – Ζάκυνθος, Ερμής Μελιγούς – Πανθουριακός, Πέλοπας Κιάτου – Λουτράκι.

