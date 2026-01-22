Θύελλα Πατρών: Αίτημα προς Βρούτση για αύξηση της χρηματοδότησης

Παρέμβαση της Θύελλας προκειμένου να υπάρξει σημαντική βοήθεια στα σωματεία της Γ’ Εθνικής

22 Ιαν. 2026 12:30
Επιστολή προς τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση απέστειλε η διοίκηση της Θύελλας Πατρών.

Η πατρινή ομάδα ζητάει αύξηση χρηματοδότησης για τα σωματεία της Γ’ Εθνικής προκειμένου να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους. Αναλυτικά:

ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Του Αθλητικού Ποδοσφαιρικού Συλλόγου ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ

Έδρα: Πάτρας Αχαΐας

ΠΡΟΣ:
Τον Αναπληρωτή Υπουργό Πολιτισμού, αρμόδιο για θέματα Αθλητισμού

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
• Πρόεδρο Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.)
• Επιτροπή Πρωταθλήματος Γ’ Εθνικής Κατηγορίας
• Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας (Ε.Π.Σ. Αχαΐας)
• Βουλευτές Νομού Αχαΐας

ΘΕΜΑ:
Αύξηση της οικονομικής ενίσχυσης των σωματείων της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας από τα έσοδα της φορολογίας του στοιχήματος

Κύριε Υπουργέ,

Ο Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Θύελλα Πατρών καταθέτει το παρόν υπόμνημα με σκοπό να επισημάνει το σοβαρό ζήτημα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν τα σωματεία της Γ’ Εθνικής Κατηγορίας και να αιτηθεί τη θεσμική ενίσχυσή τους μέσω της αύξησης της χρηματοδότησης από τα έσοδα της φορολόγησης του στοιχήματος.

Η Γ’ Εθνική Κατηγορία αποτελεί τον βασικό συνδετικό κρίκο μεταξύ ερασιτεχνικού και επαγγελματικού ποδοσφαίρου, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη νέων ποδοσφαιριστών, στη στήριξη των ακαδημιών και στη διατήρηση της αθλητικής δραστηριότητας στην ελληνική περιφέρεια.

Η συμμετοχή στη Γ’ Εθνική συνεπάγεται σημαντικές και υποχρεωτικές οικονομικές δαπάνες, όπως:

• έξοδα διαιτησίας και παρατηρητών
• μετακινήσεις και διαμονή αποστολών
• λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων
• ιατρική κάλυψη ποδοσφαιριστών
• τεχνικό και διοικητικό προσωπικό
• μέτρα ασφάλειας αγώνων
• αθλητικός εξοπλισμός και διοικητικές υποχρεώσεις

Ταυτόχρονα, τα σωματεία δεν διαθέτουν σταθερές θεσμικές πηγές εσόδων, γεγονός που καθιστά τη λειτουργία τους εξαιρετικά δυσχερή.

Η αύξηση των εσόδων του αθλητισμού από τη φορολόγηση του στοιχήματος αποτελεί σημαντικό εργαλείο ενίσχυσης, το οποίο μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί και για τη Γ’ Εθνική Κατηγορία.

Για τους παραπάνω λόγους, ο Α.Π.Σ. Θύελλα Πατρών αιτείται την αύξηση της προβλεπόμενης οικονομικής ενίσχυσης προς τα σωματεία της Γ’ Εθνικής, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα των συλλόγων και η συνέχιση της αναπτυξιακής τους δράσης.

Με τιμή,

Ο Πρόεδρος
Α.Π.Σ. ΘΥΕΛΛΑ ΠΑΤΡΩΝ

ΘΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

