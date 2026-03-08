Θύελλα Πατρών: Οι υποδομές είχαν την τιμητική τους

Ο πατρινός σύλλογος έκοψε την πίτα του που ήταν αφιερωμένη κυρίως στους μικρούς αθλητές

08 Μαρ. 2026 13:34
Pelop News

Αφιερωμένη στα τμήματα υποδομής ήταν η Κυριακή (8/3) για τη Θύελλα Πατρών.

Ο πατρινός σύλλογος έκοψε την πίτα του που ήταν αφιερωμένη κυρίως στους μικρούς αθλητές και τους γονείς τους που έδωσαν δυναμικό «παρών».

Ο υπεύθυνος των υποδομών, Χρήστος Σωτηρόπουλος, τους καλωσόρισε και αναφέρθηκε στα σχέδια της ομάδας, αλλά και στις γηπεδικές εγκαταστάσεις.

Εναν σύντομο χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος της Θύελλας, Τάκης Θανόπουλος, ενώ παρόντες ήταν οι Δημήτρης Θανόπουλος, Σταύρος Θεοδωρόπουλος, παίκτες της ανδρικής ομάδας και άλλοι.

