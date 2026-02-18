Θυελώδεις άνεμοι δένουν πλοία στα λιμάνια

Λόγω των ισχυρών θυελλωδών ανέμων που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές, σημαντικές αλλαγές και καθυστερήσεις σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, ενώ έχουν εκδοθεί απαγορευτικά απόπλου σε ορισμένα λιμάνια.

Από το λιμάνι του Πειραιά, οι προγραμματισμένες αναχωρήσεις πλοίων μέχρι τις 08:00 εκτελέστηκαν κανονικά. Ωστόσο, το δρομολόγιο του πλοίου «Κνωσσός Παλάς» (Minoan Lines), προγραμματισμένο για τις 09:00 (πιθανώς προς Ηράκλειο ή άλλο προορισμό Κρήτης), παραμένει υπό αμφισβήτηση και δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί η εκτέλεσή του.

Απαγορευτικό απόπλου ισχύει από το λιμάνι του Βόλου προς τις Σποράδες, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Επιπλέον, σε ισχύ βρίσκεται απαγορευτικό απόπλου για το δρομολόγιο από την Καβάλα προς τη Θάσο.

Οι Λιμενικές Αρχές και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει ταξίδι καλούνται να επικοινωνούν απευθείας με τις εταιρείες ή να ενημερώνονται από τις επίσημες ιστοσελίδες και εφαρμογές (π.χ. Port Authority sites, Minoan Lines, ANEK κ.ά.) πριν μεταβούν στα λιμάνια, καθώς οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν ραγδαία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



