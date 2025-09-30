Τι αλλάζει στις βραχυχρόνιες μισθώσεις από την 1η Οκτωβρίου

Από την 1η Οκτωβρίου, σε λίγες ώρες δηλαδή, τίθεται σε ισχύ το νέο πλαίσιο για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και ταυτόχρονα ξεκινούν εντατικοί έλεγχοι για την τήρηση των νέων ρυθμίσεων σε όλη την επικράτεια.

Πρόκειται για τον νόμο 5170/2025, ο οποίος εισάγει αυστηρότερους κανόνες και προϋποθέσεις για τα ακίνητα που προσφέρονται μέσω αυτού του μοντέλου.

Από τον Οκτώβριο του 2025, τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυχρόνια πρέπει να πληρούν σωρευτικά τα εξής:

-Να είναι χώροι κύριας χρήσης με φυσικό φωτισμό, αερισμό και κλιματισμό.

-Να διαθέτουν ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης για τυχόν ζημιές ή ατυχήματα.

-Να έχουν υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, ανιχνευτές καπνού, ρελέ, πυροσβεστήρες και σήμανση εξόδου κινδύνου.

-Να προσκομίζουν πιστοποιητικά απεντόμωσης, φαρμακείο και οδηγό με τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

-Η πλήρης συμμόρφωση αποτελεί προϋπόθεση για την έγκυρη καταχώρηση στο μητρώο και τη νόμιμη λειτουργία του ακινήτου.

Έλεγχοι και διαδικασίες επαλήθευσης

Την εφαρμογή των όρων αναλαμβάνουν υπάλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού ή μικτά κλιμάκια με συμμετοχή της ΑΑΔΕ. Οι ιδιοκτήτες ειδοποιούνται τουλάχιστον δέκα μέρες πριν από τον έλεγχο.

Οι ελεγκτές φέρουν ταυτότητα υπηρεσίας και γραπτή εντολή, όπου αναγράφονται τα στοιχεία ελέγχου και του υπευθύνου ακινήτου.

Σε περιπτώσεις που εμπλέκεται η ΑΑΔΕ, εκδίδεται και φορολογική εντολή ελέγχου. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι υπεύθυνοι οφείλουν να επιδείξουν τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά.

Πρόστιμα για παραβάσεις

Εφόσον διαπιστωθούν παρατυπίες, προβλέπεται πρόστιμο 5.000 ευρώ αν:

-Δεν επιτραπεί η είσοδος των ελεγκτών.

-Δεν πληρούνται τεχνικές, ασφαλιστικές ή υγειονομικές απαιτήσεις.

-Παραβιάζονται οι προβλεπόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με τη νομοθεσία (ν. 5170/2025).

Αν εντός ενός έτους επαναληφθεί η ίδια παράβαση, το πρόστιμο διπλασιάζεται, ενώ σε τρίτη παράβαση τετραπλασιάζεται.

-Το νέο πλαίσιο στοχεύει στην ενίσχυση της διαφάνειας και στη συμμόρφωση με τους κανόνες λειτουργίας των βραχυχρόνιων μισθώσεων, μειώνοντας ταυτόχρονα την πίεση στην αγορά κατοικίας.

Εκτιμάται ότι θα μειωθούν τα διαθέσιμα ακίνητα και θα ενισχυθεί η εποπτεία.

Η επόμενη περίοδος θεωρείται κρίσιμη για την ομαλή μετάβαση στις νέες απαιτήσεις και τον καθορισμό του μελλοντικού καθεστώτος της αγοράς.

Οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και επιτόπιοι, με μεικτά συνεργεία του υπουργείου Τουρισμού και της ΑΑΔΕ να επισκέπτονται τα ακίνητα και να καταγράφουν παραβάσεις. Όποιος ιδιοκτήτης δεν τηρεί τις προδιαγραφές θα βρίσκεται αντιμέτωπος με πρόστιμο 5.000 ευρώ, το οποίο σε περίπτωση υποτροπής διπλασιάζεται στις 10.000 και τετραπλασιάζεται στις 20.000 ευρώ. Ακόμη και η άρνηση πρόσβασης στους ελεγκτές θεωρείται παράβαση και συνεπάγεται άμεση κύρωση.

Η κυβέρνηση ποντάρει ότι με τον συνδυασμό αυστηρότερων κανόνων και με το νέο «πάγωμα» των αδειών θα καταφέρει να ανακόψει την ξέφρενη πορεία των Airbnb. Το στοίχημα, όμως, είναι δύσκολο, καθώς τα έσοδα που αποκομίζει ένας ιδιοκτήτης από τη βραχυχρόνια μίσθωση είναι πολλαπλάσια από μια μακροχρόνια ενοικίαση. Έτσι, ακόμη και με το επιπλέον κόστος συμμόρφωσης, οι περισσότεροι εξακολουθούν να βγαίνουν κερδισμένοι. Αυτός είναι και ο λόγος που, παρά τους περιορισμούς, ο αριθμός των καταχωρίσεων συνεχίζει να ανεβαίνει με ρυθμούς-ρεκόρ.

