Τι απάντησε η ΡΑΣ για τον Οδοντωτό – Η μπάλα στην κερκίδα

Κι ενώ το «σίριαλ» με τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο συνεχίζεται, με τους φορείς να περιμένουν εναγωνίως την απάντηση Κυρανάκη, μετά τη συνάντηση που θα έχει με στελέχη της Hellenic Train, η «Πελοπόννησος» αποκαλύπτει σήμερα ένα ακόμα γεγονός που υποχρέωσε τη ΡΑΣ (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων) να «μιλήσει» μετά από ολόκληρους μήνες σιωπής στην υπόθεση, μολονότι επί της ουσίας δεν απάντησε ευθέως…

Δεν αναγκάστηκε η ΡΑΣ ν’ απαντήσει μόνο εξαιτίας της αναφοράς του Γ. Μπέσκου στην Εισαγγελία, αλλά κυρίως εξαιτίας της επιστολής που έλαβε (και η οποία προηγήθηκε από εκείνη του κ. Μπέσκου) από τον περιφερειακό συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Γιώργο Τελώνη, ο οποίος με τις παρεμβάσεις του έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην υπόθεση.

Ο κ. Τελώνης, με επείγουσα επιστολή του, όταν η Hellenic αποφάσισε να «πετσοκόψει» κι άλλο τα δρομολόγια, ζήτησε εξηγήσεις και διευκρινίσεις από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων για τη συχνότητα δρομολογίων της γραμμής Διακοπτό-Καλάβρυτα (Οδοντωτός).

Στην επιστολή του ο περιφερειακός συμπαραστάτης ρωτούσε εάν η Hellenic Train τηρεί τη συμβατική συχνότητα δρομολογίων στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση ΥΔΥ (κυρωμένη με τον Ν. 4953/2022), εάν έχουν υποβληθεί από την εταιρεία επίσημα αιτήματα για αναστολή, μείωση ή διαφοροποίηση της προσφερόμενης υπηρεσίας, εάν η ΡΑΣ έχει εκδώσει σχετική απόφαση ή έχει διαπιστώσει αποκλίσεις από τις υποχρεώσεις της Σύμβασης ΥΔΥ.

Η ΡΑΣ υποχρεώθηκε να δώσει μία απάντηση-απολογία, η οποία όμως έριχνε τη μπάλα στην κερκίδα, στους άλλους…

