Τι απάντησε η ΡΑΣ για τον Οδοντωτό – Η μπάλα στην κερκίδα

Δεν αναγκάστηκε η ΡΑΣ ν’ απαντήσει μόνο εξαιτίας της αναφοράς του Γ. Μπέσκου στην Εισαγγελία, αλλά κυρίως εξαιτίας της επιστολής που έλαβε (και η οποία προηγήθηκε από εκείνη του κ. Μπέσκου) από τον περιφερειακό συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Γιώργο Τελώνη, ο οποίος με τις παρεμβάσεις του έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην υπόθεση.

Τι απάντησε η ΡΑΣ για τον Οδοντωτό - Η μπάλα στην κερκίδα
25 Δεκ. 2025 16:00
Pelop News

Κι ενώ το «σίριαλ» με τον Οδοντωτό Σιδηρόδρομο συνεχίζεται, με τους φορείς να περιμένουν εναγωνίως την απάντηση Κυρανάκη, μετά τη συνάντηση που θα έχει με στελέχη της Hellenic Train, η «Πελοπόννησος» αποκαλύπτει σήμερα ένα ακόμα γεγονός που υποχρέωσε τη ΡΑΣ (Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων) να «μιλήσει» μετά από ολόκληρους μήνες σιωπής στην υπόθεση, μολονότι επί της ουσίας δεν απάντησε ευθέως…

Δεν αναγκάστηκε η ΡΑΣ ν’ απαντήσει μόνο εξαιτίας της αναφοράς του Γ. Μπέσκου στην Εισαγγελία, αλλά κυρίως εξαιτίας της επιστολής που έλαβε (και η οποία προηγήθηκε από εκείνη του κ. Μπέσκου) από τον περιφερειακό συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης Γιώργο Τελώνη, ο οποίος με τις παρεμβάσεις του έχει παίξει καταλυτικό ρόλο στην υπόθεση.

Ο κ. Τελώνης, με επείγουσα επιστολή του, όταν η Hellenic αποφάσισε να «πετσοκόψει» κι άλλο τα δρομολόγια, ζήτησε εξηγήσεις και διευκρινίσεις από τη Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων για τη συχνότητα δρομολογίων της γραμμής Διακοπτό-Καλάβρυτα (Οδοντωτός).

Στην επιστολή του ο περιφερειακός συμπαραστάτης ρωτούσε εάν η Hellenic Train τηρεί τη συμβατική συχνότητα δρομολογίων στη γραμμή Διακοπτό-Καλάβρυτα, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση ΥΔΥ (κυρωμένη με τον Ν. 4953/2022), εάν έχουν υποβληθεί από την εταιρεία επίσημα αιτήματα για αναστολή, μείωση ή διαφοροποίηση της προσφερόμενης υπηρεσίας, εάν η ΡΑΣ έχει εκδώσει σχετική απόφαση ή έχει διαπιστώσει αποκλίσεις από τις υποχρεώσεις της Σύμβασης ΥΔΥ.

Η ΡΑΣ υποχρεώθηκε να δώσει μία απάντηση-απολογία, η οποία όμως έριχνε τη μπάλα στην κερκίδα, στους άλλους…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:24 Εύοσμος: Το ελληνικό FBI ανέλαβε την υπόθεση – Τι εξετάζεται μετά την έκρηξη – ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο
17:12 Washington Post: «Καλά Χριστούγεννα» στη Δύση, μακρύς χειμώνας για Ουκρανία και Ευρώπη
17:00 «Η δύναμη της ψυχής είναι μεγαλύτερη απ’ όλα»: Το χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Έλληνα φρουρού που επέζησε από την επίθεση των Χούθι
16:52 CNN: Η Ευρώπη δεν είναι έτοιμη για πόλεμο με τη Ρωσία – «Ο κίνδυνος είναι πια πραγματικός»
16:48 Καρυοφυλλιά Καραμπέτη: Από τον γυμνισμό με τον Φώτη Σεργουλόπουλο στην ημίγυμνη σκηνή του «Οιδίποδα» ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Τουρκία: Ανοικτά όλα τα σενάρια για τη συντριβή του ιδιωτικού τζετ της λιβυκής ηγεσίας – Εμπειρογνώμονας δεν αποκλείει πρόσθετα αίτια
16:24 Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ στο κουίζ του Politico: Η ερώτηση για την Ελλάδα και η απάντηση «Φραπές»
16:12 Σοβαρός τραυματισμός 22χρονου σε τροχαίο με εγκατάλειψη στο Πικέρμι – Έρευνες για τον εντοπισμό του οδηγού ΒΙΝΤΕΟ
16:00 Τι απάντησε η ΡΑΣ για τον Οδοντωτό – Η μπάλα στην κερκίδα
15:49 Ο απλός διατροφικός σύμμαχος για την υγεία του εντέρου, σύμφωνα με κορυφαίο ογκολόγο
15:35 Τι τρώνε σε διάφορες χώρες του κόσμου τα Χριστούγεννα;
15:34 Αγρότες:Χριστούγεννα στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – Στο τραπέζι νέα κλιμάκωση μετά τις γιορτές
15:21 Βραζιλία: Πιράνχας επιτέθηκαν και σκότωσαν 2χρονο κορίτσι
15:07 7 ξηροί καρποί με αρκετό σίδηρο: Πώς να τους συνδυάσετε για μεγαλύτερη απορρόφηση
14:53 Ιουλία Καλλιμάνη: Έβρισε πελάτη που της πέταξε λουλούδια και νερό στο πρόσωπο ΒΙΝΤΕΟ
14:38 Αγροτικές κινητοποιήσεις με τραπέζια Χριστουγέννων αλλά και ανοικτούς δρόμους
14:24 Τένις: 21χρονος Δομινικανός τιμωρήθηκε με αποκλεισμό τεσσάρων ετών για στημένα παιχνίδια
14:11 Ο Γιάννης Πάριος γιόρτασε τα Χριστούγεννα με τα παιδιά και τα εγγόνια του
13:59 Έρευνες στο Φαρμακονήσι για αγνοούμενο ανήλικο – Διάσωση 39 αλλοδαπών νότια των Καλών Λιμένων
13:46 Τέξας: Έκλεψαν με αυτοκίνητο ένα ΑΤΜ και κατέστρεψαν ολόκληρο κατάστημα ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ