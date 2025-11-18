Τι αποκάλυψε η Αβα Γαλανόπουλου για τα επαγγελματικά της

Η Άβα Γαλανοπούλου βρέθηκε καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου, στην εκπομπή «The 2night Show» που μεταδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας (17-11) και μίλησε για την προσωπική της ζωή και την επαγγελματική πορεία της. Η ηθοποιός εξήγησε τους λόγους που απείχε τα τελευταία χρόνια από την τηλεόραση, «σκιαγράφησε» πτυχές του χαρακτήρα της και αναφέρθηκε σε επιτυχημένες σειρές που πρωταγωνίστησε.

«Είναι πολλά τα χρόνια που έχω να κάνω τηλεόραση. Δεν ήρθε στα χέρια μου κάτι που να κουμπώνουν όλες οι συνθήκες. Τα τελευταία χρόνια η κωμωδία αγνοείται. Μου άρεσαν πολύ οι “Σέρρες”. Τρυφερή, με ευαισθησία και χιούμορ, ανθρώπινοι χαρακτήρες» δήλωσε αρχικά η Άβα Γαλανοπούλου στην εκπομπή «The 2night Show».

Μιλώντας για τη φιλική της σχέση με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως «Είχαμε πάει 2-3 φορές στου Ψυρρή με παρέα και μια φορά βρεθήκαμε τυχαία στην Κηφισιά. Μετά από αυτό με ρώτησαν αν τα έχουμε. Ένας με επέπληξε πάρα πολύ: “Πρόσεχε κακομοίρα μου μη τα φτιάξεις μαζί του. Είναι πολύ μουρντάρης αυτός, γυρνάει με διάφορες. Είναι γυναικάς. Θα κόβεις τα τρόλεϊ από το κέρατο”.

Εγώ είπα ότι είμαστε μόνο φίλοι. Έχω κάνει μόνο δυο σχέσεις στη ζωή μου. Μας έγραψαν τζάμπα τα πρωτοσέλιδα. Σε είχα ρωτήσει να κάναμε κάτι, να απαντούσα και μου είπες να μην ασχολούμαι».

Στη συνέχεια, η Άβα Γαλανοπούλου ανέφερε πως «Έχω πει όχι στον Καπουτζίδη για τις “Σαββατογεννημένες”. Μου έφερναν τα πρώτα επεισόδια στο θέατρο όμως άλλαζε συνέχεια το καστ για τις γυναίκες. Είχα ρωτήσει ποιος θα έκανε τον Σάββα, που τον έκανε ο Σάκης Μπουλάς, και δεν μου είχαν πει το όνομά του. Δεν μου κόλλαγε, μου έλειπε ο βασικός άντρας. Μετά έσκασε η πρόταση από τον ΑΝΤ1 και έκλεισα τη δουλειά, γιατί με πίεζαν από την άλλη μεριά. Βέβαια για εμένα ο Καπουτζίδης έδειξε όλη του την ωριμότητα στις “Σέρρες”.

Συμπλήρωσε, μάλιστα, πως «Στο θέατρο είχα πει όχι Στον Ρέππα και τον Παπαθανασίου στο “Συμπέθεροι από τα Τίρανα”. Ήταν για τον ρόλο που έκανε αρχικά η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου και μετά η Βίκυ Σταυροπούλου. Η Βίκυ έπαιξε πιο πολλά χρόνια στο θεατρικό. Πραγματικά, δεν μπορούσα να με φανταστώ στον ρόλο και το εξήγησα στα παιδιά. Εξού και μετά δουλέψαμε σε άλλη παράσταση».

