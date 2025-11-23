Τι αποκάλυψε η Μπόμπα για τον Τανιμανίδη

Η Ελληνίδα παρουσιάστρια μίλησε για τη σχέση με τον σύζυγό της, την ανατροφή των παιδιών τους και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την υπογονιμότητα.

Χριστίνα Μπόμπα και Σάκης Τανιμανίδης παραμένουν ένα από τα πιο λαμπερά ζευγάρια της ελληνικής showbiz. Η influencer παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με την Ελένη Τσολάκη και μίλησε για τη σχέση με τον σύζυγό της, την ανατροφή των παιδιών τους και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε με την υπογονιμότητα.

«Είναι απολαυστικές όλες οι ηλικίες με τα παιδιά, ο πρώτος χρόνος είναι δύσκολος, ειδικά επί δύο. Μετά τον πρώτο χρόνο άρχισε να γίνεται πιο εύκολο, τώρα που είναι 4,5 μπορείς να συνεννοηθείς. Το απολαμβάνω. Έχουν στοιχεία και σε εμφάνιση και σε χαρακτήρα και με τους δύο. Είναι δύο ξεχωριστές προσωπικότητες, έχουν πάρει πράγματα από εμάς και έχουν εντελώς δικά τους», εξομολογήθηκε η Χριστίνα Μπόμπα.

Εν συνεχεία ανέφερε ότι η γονεϊκότητα ενίσχυσε τη σχέση της με τον Σάκη Τανιμανίδη: «Αν το ζευγάρι έχει καλές βάσεις, όταν έρθουν τα παιδιά αυτό πολλαπλασιάζεται, αλλάζει και κάνει κύκλους. Τον πρώτο χρόνο της ζωής των παιδιών είχαμε στο μυαλό μας πώς θα επιβιώσουμε, ήταν τελείως… logistics. Την πρώτη μέρα είπα “Θεέ μου, τι θα κάνω”. Αλλά νομίζω ότι δυναμώνει τελικά τη σχέση. Βλέπεις το σύντροφό σου και ως πατέρα. Και όταν αυτός ο πατέρας είναι καλός, τον θαυμάζεις ακόμα περισσότερο. Πολλές φορές έχει τύχει να τον χαζεύω με τα παιδιά και να τον ξαναερωτεύομαι», δήλωσε η Χριστίνα Μπόμπα.

Συμπλήρωσε μάλιστα για τον σύζυγό της πως: «Το ένιωθα ότι θα γίνει καλός μπαμπάς, ήταν εκείνος που ήθελε αρχικά να κάνουμε παιδιά, εγώ του έλεγα “όχι ακόμα”, μετά δυσκολευτήκαμε και μας πήρε πολλά χρόνια. Ήξερα πάντα ότι είναι γεννημένος για οικογένεια».

«Εγώ είμαι αυτή που τηρώ τα όρια. Ο Σάκης δεν είναι αυστηρός, το πετυχαίνω εγώ καλύτερα» είπε σε άλλο σημείο των δηλώσεών της. «Όταν κάναμε 20 χρονών παιδιά, ήταν πιο εύκολο. Τώρα στα 30, στα 40 και πιο μετά, είναι λίγο πιο δύσκολο. Γενικά μιλάμε πιο πολύ για αυτό και βλέπω ότι δυσκολεύονται πολλά ζευγάρια» είπε η Χριστίνα Μπόμπα.

 

