Τι αποκάλυψε η Δροσάκη για το διαζύγιο με τον Μπουρδούμη

Η Λένα Δροσάκη και ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης αποτελούσαν ένα από τα πιο αγαπημένα και low profile ζευγάρια της υποκριτικής τέχνης, ωστόσο πριν από μερικά χρόνια πήραν την απόφαση να πάρουν διαζύγιο.

Η δημοφιλής ηθοποιός αναφέρθηκε σε αυτή την περίοδο της ζωής της, αναφέροντας το βράδυ της Τρίτης (22.10.2025) στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου ότι το πρώτο διάστημα τα πράγματα ήταν δύσκολα. Παρόλα αυτά η Λένα Δροσάκη και ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης παραμένουν οικογένεια για χάρη του 5χρου γιου τους, Αναστάση.

«Ένα διαζύγιο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Άκουσα μία λέξη που αντιπροσωπεύει όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι αναίμακτο. Όντως, δεν είναι τίποτα αναίμακτο σε αυτή τη διαδικασία, ακόμα και να έχουμε συμφωνήσει να το τελειώσουμε, ακόμα και εκεί είναι δύσκολο. Η πρόθεση όμως είναι… επειδή είμαστε οικογένεια, θα είμαστε για πάντα οικογένεια.

Καλώς ή κακώς, θέλουμε, δεν θέλουμε, θα πορευτούμε με αυτό. Από εκεί και πέρα η διαδικασία είναι δύσκολη, ειδικά στην αρχή γιατί υπάρχει θυμός, υπάρχει κάποιος που είναι πληγωμένος, κάποιος περισσότερο, κάποιος λιγότερο. Εκεί έρχεται μια προσωπική διαδικασία που οφείλουμε ως γονείς να συγχωρέσουμε εμάς, μετά τον άλλον και μετά να πορευτούμε μαζί. Αυτό θέλει χρόνο να συμβεί. Οπότε στην αρχή ήταν δύσκολα τα πράγματα», εξομολογήθηκε για το διαζύγιό της η Λένα Δροσάκη.

«Αν ο Αλέξανδρος κάνει μια σχέση και θελήσει να συζήσει, θα ήθελα να γνωρίσω τη σύντροφό του πριν τη συστήσει στο παιδί μας», παραδέχτηκε ακόμα.

Παράλληλα η γνωστή ηθοποιός παραδέχτηκε ότι έγινε γνωστή μία περίοδο της ζωής της που είχε πολλά ανοιχτά «μέτωπα».

«Με γνωρίσατε σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Με το δικαστήριο, τον χωρισμό, είχα θέματα υγείας, είχε και η μαμά μου θέματα υγείας. Δεν είμαι η ίδια από τότε, με έμαθαν πολλά όλα αυτά τα γεγονότα. Δίνομαι όμως με τον ίδιο αυθορμητισμό σε ό,τι το αξίζει. Όταν γίνεσαι προσβλητικός τότε απλώς σταματάω οποιαδήποτε επαφή· παλαιότερα μπορεί και έτρωγα 3 χρόνια για να σου αλλάξω άποψη. Μεγάλο χάσιμο χρόνου. Η συνειδητοποίηση σε βοηθάει πολύ, όπως και η ψυχοθεραπεία, με βοήθησε», τόνισε.

«Όταν ξεκινάμε την ψυχοθεραπεία γινόμαστε λίγο εγωιστές· με τον καιρό όμως αντιλαμβάνεσαι πολλά περισσότερα και για εσένα αλλά και για τον άλλον. Θεωρώ ότι η πρόθεση είναι το κύριο», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η Λένα Δροσάκη.

