Τι αποκάλυψε η Ντενίση για την Βουγιουκλάκη

Η δημοφιλής ηθοποιός τόνισε πως είχε καλή σχέση με την «εθνική σταρ» και περιέγραψε πτυχές του χαρακτήρα της

21 Σεπ. 2025 22:02
Η Μιμή Ντενίση μίλησε για τη σχέση της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη σε συνέντευξη που παραχώρησε στο «Καλημέρα Είπαμε;» και στον Κωνσταντίνο Αρκά. Η δημοφιλής ηθοποιός τόνισε πως είχε καλή σχέση με την «εθνική σταρ» και περιέγραψε πτυχές του χαρακτήρα της. Μίλησε ακόμα και για τον Αλέκο Αλεξανδράκη, με τον οποίο ήταν ερωτευμένες μια σειρά από πρωταγωνίστριες της εποχής.

Μιμή Ντενίση και Αλίκη Βουγιουκλάκη είχαν κάνει κάποιες χρονιές μαζί διακοπές στον Θεολόγο, ενώ είχαν συνεργαστεί και στο θέατρο. Δεν υπήρχε μεταξύ τους ανταγωνισμός, όπως ανέφερε η 72χρονη ηθοποιός.

«Το να μείνεις 45 χρόνια στην πρώτη γραμμή δεν είναι εύκολο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου έκανα πολλή τηλεόραση», είπε αρχικά η Μιμή Ντενίση. «Ο Αλέκος Αλεξανδράκης είχε έφεση στις γυναίκες και σ’ εμένα είχε έφεση, αλλά ήταν τόση η διαφορά ηλικίας που γίναμε φίλοι εξαρχής», πρόσθεσε η γνωστή πρωταγωνίστρια.

Για την επαγγελματική και φιλική σχέση με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Μιμή Ντενίση είπε: «Η Αλίκη όποια κοπέλα έβγαινε με επιτυχία στην τηλεόραση, την έπαιρνε στο θέατρο. Η Αλίκη δεν είχε ανταγωνισμό μαζί μου, γιατί ήμουν μελαχρινή. Ποτέ δεν ήταν τεταμένες οι σχέσεις μας με την Αλίκη, ήταν ένα ψέμα αυτό.

Η Αλίκη ήταν έξυπνη και πλακατζού. Όταν με συναντούσε έκανε το αστειάκι της και έλεγε: Α, πήραμε και το Μιμικάκι και βγάλαμε τα ματάκια μας. Πάντα υπήρχε μεταξύ μας αγάπη και θαυμασμός».

Και πρόσθεσε: «Είχαμε πάει με την Αλίκη στην παραλία στον Θεολόγο και δεν αναγνώρισαν γιατί είχαμε βάλει κρέμα στο πρόσωπο και καπέλα. Ενώ η Αλίκη ήθελε να είναι ήρεμη, αλλά δεν άντεχε να μην την αναγνώριζε κανείς».

 
