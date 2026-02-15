Τι αποκάλυψε ο Χρ. Δάντης για τη μητέρα του

Ο Χρήστος Δάντης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη», όπου μίλησε δημόσια για την πορεία που έχει στη μουσική, τις σχέσεις και προσωπικά του βιώματα που τον σημάδεψαν.

Αναφερόμενος στον έρωτα, υποστήριξε ότι το συναίσθημα αυτό δοκιμάζεται στον χρόνο και στις δυσκολίες, πριν αποκαλυφθεί η πραγματική του αξία. Παράλληλα, προχώρησε σε μια βαθιά προσωπική εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας πως μεγάλωσε σε περιβάλλον όπου η μητέρα του υπέστη κακοποίηση, εμπειρία που, όπως είπε, αποτελεί ένα από τα πιο επώδυνα κεφάλαια της ζωής του.

Η εικόνα του «ζεν πρεμιέ» και η αντίδρασή του

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο καλλιτέχνης μίλησε για την περίοδο που η δημόσια εικόνα του είχε έντονο ερωτικό πρόσημο. Όπως εξήγησε, αντιλήφθηκε πως αντιμετωπιζόταν περισσότερο ως σύμβολο γοητείας παρά ως μουσικός, κάτι που τον ενόχλησε βαθιά.

Για τον λόγο αυτό, όπως αποκάλυψε, επέλεξε συνειδητά να «σκληρύνει» το ύφος και την εμφάνισή του, ακόμη και στα βιντεοκλίπ, ώστε να μετατοπίσει το ενδιαφέρον στο καλλιτεχνικό του έργο. Ήθελε, όπως τόνισε, να αναγνωρίζεται για τις μουσικές και ερμηνευτικές του ικανότητες και όχι για την εξωτερική του εικόνα.

«Δεν ήθελα να γίνω προϊόν»

Ο ίδιος παραδέχτηκε πως δεν επιθυμούσε να μετατραπεί σε «προϊόν» που προκαλεί υστερία ή επιφανειακό θαυμασμό. Μάλιστα, σημείωσε ότι τον ενοχλούσε η σκέψη πως κάποιοι μπορεί να ενδιαφέρονταν για εκείνον αποκλειστικά λόγω της δημοσιότητάς του, γεγονός που άγγιζε τον εγωισμό και την προσωπική του αξιοπρέπεια.

