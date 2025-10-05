Τι αποκάλυψε ο Μάστορας για τη σχέση του

Στη σχέση του με τη Γαρυφαλλιά Καληφώνη αναφέρθηκε ο Χρήστος Μάστορας, εξηγώντας πως η προβολή του δεσμού τους στα social media γίνεται αυθόρμητα και με αγνές προθέσεις.

Το ζευγάρι είναι μαζί τα τελευταία τρία χρόνια, με τον τραγουδιστή να δηλώνει περήφανος για την κοινή του πορεία με το μοντέλο. Παράλληλα, εξήγησε πως η σχέση τους αποτελεί ένα υγιές κομμάτι της ζωής του.

Σε ερώτηση σχετικά με το πόσο αυθόρμητη είναι η προβολή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αν σκέφτεται διπλά πριν δημοσιοποιήσει κάτι λόγω της αναγνωρισιμότητάς του, ο Χρήστος Μάστορας απάντησε: «Όσες φορές το έχω κάνει, έχει γίνει αυθόρμητα, απροβλημάτιστα και με αγνές προθέσεις. Είναι ένα υγιές κομμάτι της ζωής μου, για το οποίο είμαι υπερήφανος. Δεν θέλει και πολλή σκέψη, γιατί χάνει τη μαγεία του».

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιλέγει τους ανθρώπους που έχει δίπλα του, ο τραγουδιστής σημείωσε σε συνέντευξή του στο περιοδικό «Εsquire»: «Η επιλογή γίνεται και από τις δύο μεριές. Κατά κύριο λόγο πρέπει να αισθανόμαστε άνετα στο πετσί μας όταν είμαστε στον ίδιο χώρο. Όταν συνειδητοποιείς ότι με έναν άνθρωπο δεν χρειάζεται να παίζεις ρόλο και να κρύβεις τη διάθεση και τα συναισθήματά σου, καταλαβαίνεις ότι σου κάνει και του κάνεις. Απλά τα πράγματα».

«Αν γινόμουν πατέρας κάποια στιγμή»

Το θέμα της πατρότητας σχολίασε ο Χρήστος Μάστορας στην ίδια συνέντευξη, τονίζοντας πως το ενδεχόμενο να αποκτήσει παιδί θα αποτελούσε για εκείνον μια συναρπαστική εμπειρία. Ο τραγουδιστής, αν και έχει ζήσει πολλές όμορφες στιγμές και εμπειρίες, παραδέχτηκε πως τίποτα δεν θα μπορούσε να συγκριθεί με τη χαρά του να γίνει πατέρας.

«Έχοντας βιώσει αρκετά συναρπαστικά πράγματα στη ζωή μου, νομίζω πως τον μεγαλύτερο ενθουσιασμό θα τον έπαιρνα αν γινόμουν πατέρας κάποια στιγμή και δεν σου το λέω επειδή θέλω ή το επιδιώκω, αλλά επειδή νομίζω ότι βιολογικά είμαστε κάπως κουρδισμένοι να γεμίζουμε χαρά με το να εξασφαλίζουμε την επιβίωση του είδους μέσα από την αναπαραγωγή», ανέφερε.

