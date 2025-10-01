Τι αποκάλυψε ο Πυριόχος για την Αλίκη Βουγιουκλάκη

Ο Άγγελος Πυριόχος βρέθηκε καλεσμένος στο καναπέ του Στούντιο 4 με τους Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάση Αναγνωστόπουλο και έδωσε μία αποκαλυπτική συνέντευξη δίνοντας μάλιστα και κάποιες λεπτομέρειες για τις συζητήσεις που είχε με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. μίλησε για τη γνωριμία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, Άγγελος Πυριόχος, μίλησε για τη γνωριμία του με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, καθώς και για την επιθυμία της να κάνουν, αυτός με τον Πάνο Χατζηκουτσέλη, την ζωή της ένα μιούζικαλ.

«Κάποια στιγμή με τηλέφωνο και μου είπε: Πάρε τον Πάνο (Χατζηκουτσέλη) κι ελάτε σπίτι. Μας είπε ότι θέλει να κάνει ένα μιούζικαλ τη ζωή της. Κατουρηθήκαμε κανονικά. Δύο χρόνια πριν πεθάνει. Εγώ πήγαινα σχεδόν κάθε μέρα, ο Πάνος δεν μπορούσε, κάναμε πλάνα. Είχα βρει τον τίτλο «Άλλος με τη βάρκα μου», είχε τρελαθεί. Δεν το ολοκληρώσαμε, είχαμε γράψει όμως ολόκληρη τη σκαλέτα, ποια τραγούδια, πώς θα είναι, αλλά μετά αρρώστησε. Μας είχε πει απίστευτα πράγματα. Είναι πράγματα που κανείς δεν έχει πει, γιατί δεν τα έμαθε και κανείς. Το κόνσεπτ ήταν πέντε διαφορετικές Αλίκες, πέντε πρόσωπα της Αλίκης», διηγήθηκε ο Άγγελος Πυριόχος.

Και πρόσθεσε: «Παρ’ ότι έδειχνε μια σταθερότητα, είχε φοβερό χιούμορ. Έβλεπε ότι μεγαλώνει και έπρεπε να παρουσιάζει στον κόσμο την ίδια εικόνα. Έλεγε, τώρα οι συμμαθήτριες θα δεχτούνε να παίξω την «Επιστροφή της Γηραίας κυρίας»;

