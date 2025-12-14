Τι δήλωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης για το μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ

Τον αποτροπιασμό του για την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την εβραϊκή γιορτή του Χανουκά εκφράζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο X.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει συγκλονισμένος από την επίθεση στο Σίδνεϊ και καταδικάζει τη βία, υπογραμμίζοντας ότι «ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας».

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά. Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη βία», γράφει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

«Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



