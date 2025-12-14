Τι δήλωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης για το μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ

«Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας»

 

Τι δήλωσε ο Κυρ. Μητσοτάκης για το μακελειό στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ
14 Δεκ. 2025 15:08
Pelop News

Τον αποτροπιασμό του για την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης για την εβραϊκή γιορτή του Χανουκά εκφράζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του στο X.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δηλώνει συγκλονισμένος από την επίθεση στο Σίδνεϊ και καταδικάζει τη βία, υπογραμμίζοντας ότι «ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας».

«Είμαι βαθιά συγκλονισμένος από τις σημερινές επιθέσεις στο Σίδνεϊ κατά τη διάρκεια των εορτασμών του Χανουκά. Καταδικάζω με τον πιο έντονο τρόπο αυτή τη βία», γράφει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

«Είμαστε αλληλέγγυοι με τις εβραϊκές κοινότητες παντού. Ο αντισημιτισμός και το μίσος δεν έχουν θέση στις κοινωνίες μας», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

