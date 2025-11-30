Τι είπαν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος

Συζήτησαν για το θέμα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης από το 2026

Τι είπαν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος
30 Νοέ. 2025 17:52
Pelop News

Τετ α τετ με τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Τουρκία, Τομ Μπάρακ, είχε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στο Φανάρι, παρουσία του αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου, σε μια χρονική περίοδο που το ζήτημα της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, ύστερα από 54 ολόκληρα χρόνια, επανέρχεται στις συζητήσεις πλέον δυναμικά στο διεθνές προσκήνιο.

Αυτό ήταν άλλωστε και ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν (σχεδόν μονοπώλησε) στην προγραμματισμένη συνάντηση, στην οποία συμμετείχαν, επίσης, οι μητροπολίτες Πίτσμπουρκ Σάββας και Ντένβερ Κωνσταντίνος, καθώς και οι επίσκοποι Ναζιανζού Αθηναγόρας και Διοκλείας Νεκτάριος.

Στο τραπέζι τέθηκαν όλες οι πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής με ορίζοντα πιθανότατα τον Σεπτέμβριο του 2026, την οποία η αμερικανική πλευρά βλέπει στο πλαίσιο «της ενίσχυσης των θρησκευτικών ελευθεριών, με παράλληλη αναγνώριση του Οικουμενικού Πατριαρχείου ως θεσμικού συνομιλητή».

Ο Αμερικανός πρέσβης επαναβεβαίωσε τη σταθερή δέσμευση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο ζήτημα, όπως αυτή είχε εκφραστεί κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στον Λευκό Οίκο.

Μάλιστα, τόνισε ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ζήτησε να ενημερώνεται τακτικά για τις σχετικές εξελίξεις, στις οποίες κρίσιμο ρόλο παίζει «η ισορροπία που είναι αναγκαίο να τηρηθεί στο νομικό πλαίσιο που θέτει η τουρκική πλευρά».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης επισήμανε την κομβική σημασία της επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής ως πνευματικού κέντρου με διεθνή ακτινοβολία, ενώ ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής, ο οποίος διετέλεσε επί πολλά έτη ηγούμενος της Ιεράς Μονής της Αγίας Τριάδος στη Χάλκη και προώθησε τη διεθνή ενημέρωση σχετικά με το θέμα της επαναλειτουργίας της, αναφέρθηκε στον ρόλο της ομογένειάς μας στις ΗΠΑ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανακαίνιση του κεντρικού κτηρίου της Σχολής, χάρη στη δωρεά του μεγάλου ευεργέτη Αθανάσιου Μαρτίνου, προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς και αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου το Πάσχα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:52 Νίκες για τους νησιώτες στην Α2 ΕΣΚΑ-Η
19:44 Γιορτή στα Ζαχλωρίτικα σε φόντο Χριστουγέννων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
19:33 Δικηγόροι Αιγίου: Απόλυτη ισοπαλία και πάμε για τελικό την Κυριακή
19:25 Η αδυναμία επιβίωσης των αγροτών. Το πιο ανησυχητικό σύμπτωμα της ελληνικής κρίσης
19:22 Εσταξε ξανά μέλι για την Ελλάδα η Κίμπερλι Γκιλφόιλ
19:02 Ηράκλειο: Γέννησε μέσα στο αυτοκίνητο, στο δρόμο για το μαιευτήριο
18:55 Ηττα για τα κορίτσια της Ακαδημίας των Σπορ – Βράβευση Κουτρούλη
18:53 Από τη Μακρυνεία Αγρινίου ο 24χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Λούτσα
18:46 Υποχρεωτικές από τη Δευτέρα για τις επιχειρήσεις οι συναλλαγές μέσω IRIS με τους ιδιώτες
18:40 Κικίλιας: Αμερικανικές επενδύσεις σε ελληνικές λιμενικές υποδομές»
18:35 Ινδονησία: 442 νεκροί και πάνω από 400 αγνοούμενοι
18:30 Ελβετία: «Λαϊκή» ψήφος προστασίας για τους πολύ πλούσιους!
18:24 Αγροτικά μπλόκα: Στο Νοσοκομείο δύο αγρότες κι ένας αστυνομικός
18:15 Νέες εμπειρίες για τις Μίνι Κορασίδες της ΝΕΠ στη Νέα Σμύρνη
18:14 Ζητούν από τον Γ. Φλωρίδη εφαρμογή της απόφασης για τις Γερμανικές Αποζημιώσεις!
18:00 Α. Νικολακόπουλος: Ζητά την ενίσχυση δικαστικών υπηρεσιών σε Πύργο και Αμαλιάδα
17:56 Χονγκ-Κονγκ: 146 οι μέχρι τώρα νεκροί από τη φωτιά στους ουρανοξύστες
17:52 Τι είπαν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Τουρκία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος
17:42 Συλλυπητήρια στην οικογένεια Χωρίτου από την παράταξη Σβόλη
17:37 Αιγιάλεια – ΝΔ: Ενωτική η νέα πρόεδρος στην πρώτη επίσημη δήλωσή της
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ