Τι είπε η Ευγενία Σαμαρά για το σενάριο να γίνει μητέρα

Τι είπε η Ευγενία Σαμαρά για το σενάριο να γίνει μητέρα
14 Δεκ. 2025 22:47
Pelop News

Ανοιχτό αφήνει η Ευγενία Σαμαρά το ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα παιδί, καθώς, όπως δηλώνει, προτιμάει να αφήνει τη ζωή να φέρνει ή όχι τα πράγματα όπως θέλει.

Η γνωστή ηθοποιός που φέτος πρωταγωνιστεί για 2η χρονιά στην επιτυχημένη κωμική σειρά του MEGA «Έχω παιδιά», που θα ξεκινήσει να προβάλλεται στο β’ μισό της σεζόν, ήταν καλεσμένη το πρωί της Κυριακής (14.12.2025) στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι». Μάλιστα, η Ευγενία Σαμαρά εξομολογήθηκε ότι το 2025 δεν ήταν μία εύκολη χρονιά για εκείνη.

«Φέτος τα πήγα καλύτερα σε σχέση με τον χρόνο. Το 2025 δεν ήταν η πιο εύκολή μου χρονιά, αλλά ήταν αποκαλυπτική. Μου ήρθε μία συνειδητότητα μεγαλύτερη μέσα από δυσκολίες και πράγματα που δεν ρόλαραν και έσπρωχνα. Το 2026 μπαίνει και εγώ σε μία ωραία ροή», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός.

Επίσης η Ευγενία Σαμαρά αναφέρθηκε στους έρωτας, τονίζοντας: «Ένας έρωτας που σε οδηγεί σε πράγματα που δεν είναι η ηθική σου, σε καταστροφικά πράγματα, μάλλον το θέμα δεν είναι ο έρωτας. Οι άνθρωποι γύρω μας είναι οι καθρέφτες μας. Οπότε κάθε άνθρωπος που φέρουμε στη ζωή μας κάτι μας καθρεφτίζει».

«Αυτό που έχω ανακαλύψει και μου έγινε πιο καθαρό είναι η ανάγκη ελέγχου, που όλο αυτό συνδέεται με την εμπιστοσύνη στον εαυτό. Οι πληροφορίες που έρχονται με τη θεραπεία κάτι ξεκλειδώνουν. Είναι μία διαδρομή που δεν τελειώνει», είπε για την ψυχοθεραπεία και το πώς την έχει βοηθήσει στην καθημερινότητά της.

«Πιστεύω στην καλοσύνη των ανθρώπων και την αναζητώ, κάπου υπάρχει σε όλους μας. Όμως η ζωή είναι έτσι και δεν την εισπράττουμε, αλλά θα την δούμε γύρω μας. Η καλοσύνη είναι υποτιμημένη αρετή, ενώ δεν θα έπρεπε», πρόσθεσε η Ευγενία Σαμαρά σε άλλο σημείο της συνέντευξή της.

Παράλληλα, μίλησε και για την κωμική σειρά του MEGA «Έχω παιδιά», αποκαλύπτοντας ότι οι τηλεθεατές θα δουν απίστευτα επεισόδια.

«Η γονεϊκότητα μου φαίνεται δύσκολη δουλειά. Τα πράγματα που πραγματεύεται είναι πολύ to the point. Μπράβο σε όσους το κάνουν. Θες πραγματικά να κάνεις το καλύτερο και να είσαι ψύχραιμος αλλά η ρημάδα η ζωή έρχεται και στο χαλάει. Μέσω της σειράς καταλαβαίνω περισσότερο τους γονείς μου», δήλωσε ακόμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:01 Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε όλες τις μεγάλες πόλεις μετά το μακελειό στο Σύδνεϋ
22:47 Τι είπε η Ευγενία Σαμαρά για το σενάριο να γίνει μητέρα
22:36 Χατζηδάκης για αγροτικό: «Δεν αντιμετωπίζεται με τελεσίγραφα η κατάσταση»
22:22 Ο Πατρινός Κ.  Θεοδωρακόπουλος κάνει άλμα στη καριέρα του-Μετακομίζει στη Volley League
22:10 Μαρινάκης: «Αν το 2027 δεν πετύχουμε τους στόχους μας, τίποτα δεν είναι δεδομένα»
21:59 Λαμία: Στο νοσοκομείο 15χρονος μετά από ατύχημα με πατίνι
21:49 Σύδνεϋ: Στους 16 οι νεκροί, στους 40 οι τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
21:40 Κέρκυρα: Νεκρός από εργατικό ατύχημα
21:30 «Πυρά» Νετανιάχου στην Κυβέρνηση της Αυστραλίας για το μακελειό
21:19 Ολυμπιακός Πατρών: Παρουσιάστηκε το βιβλίο για τα 100 χρόνια
21:11 Χάος στην Ιταλία: Επεισόδια μεταξύ οπαδών στο Τζένοα-Ιντερ, τρεις τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
21:04 Ο Αθηνόδωρος Αιγίου διακρίσεις στο Περιφερειακό Ανωμάλου Δρόμου
21:02 Έκτακτο συνέδριο για το Κίνημα Δημοκρατίας ανακοίνωσε ο Κασελάκης
20:55 Mε 760 δράσεις σε 70 χώρες το ετήσιο πρόγραμμα εξωστρέφειας
20:46 Πάτρα: Φωτιά σε σπίτι στην Γούναρη, τραυματίστηκε μια γυναίκα
20:41 Χτύπησε ο Γοργότσης, έχασε η Αχαγιά ΄82
20:31 Α2 ΕΣΚΑ-Η: Νίκες για Κεφαλληνιακό και Σκαγιοπούλειο
20:24 Η ΑΕΚ πετούσε «φωτιές» στο Αγρίνιο και νίκησε με 5άρα
20:20 Οι εγγυήσεις ασφαλείας του Ζελένσκι ως προϋποθέσεις για ανοικοδόμηση
20:11 Μακελειό-Σίδνεϊ: Πυροβολισμοί για 10 λεπτά, πως ένας ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ αφόπλισε τον δράστη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 13-14/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ