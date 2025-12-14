Τι είπε η Ευγενία Σαμαρά για το σενάριο να γίνει μητέρα

Ανοιχτό αφήνει η Ευγενία Σαμαρά το ενδεχόμενο να αποκτήσει ένα παιδί, καθώς, όπως δηλώνει, προτιμάει να αφήνει τη ζωή να φέρνει ή όχι τα πράγματα όπως θέλει.

Η γνωστή ηθοποιός που φέτος πρωταγωνιστεί για 2η χρονιά στην επιτυχημένη κωμική σειρά του MEGA «Έχω παιδιά», που θα ξεκινήσει να προβάλλεται στο β’ μισό της σεζόν, ήταν καλεσμένη το πρωί της Κυριακής (14.12.2025) στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι». Μάλιστα, η Ευγενία Σαμαρά εξομολογήθηκε ότι το 2025 δεν ήταν μία εύκολη χρονιά για εκείνη.

«Φέτος τα πήγα καλύτερα σε σχέση με τον χρόνο. Το 2025 δεν ήταν η πιο εύκολή μου χρονιά, αλλά ήταν αποκαλυπτική. Μου ήρθε μία συνειδητότητα μεγαλύτερη μέσα από δυσκολίες και πράγματα που δεν ρόλαραν και έσπρωχνα. Το 2026 μπαίνει και εγώ σε μία ωραία ροή», δήλωσε η γνωστή ηθοποιός.

Επίσης η Ευγενία Σαμαρά αναφέρθηκε στους έρωτας, τονίζοντας: «Ένας έρωτας που σε οδηγεί σε πράγματα που δεν είναι η ηθική σου, σε καταστροφικά πράγματα, μάλλον το θέμα δεν είναι ο έρωτας. Οι άνθρωποι γύρω μας είναι οι καθρέφτες μας. Οπότε κάθε άνθρωπος που φέρουμε στη ζωή μας κάτι μας καθρεφτίζει».

«Αυτό που έχω ανακαλύψει και μου έγινε πιο καθαρό είναι η ανάγκη ελέγχου, που όλο αυτό συνδέεται με την εμπιστοσύνη στον εαυτό. Οι πληροφορίες που έρχονται με τη θεραπεία κάτι ξεκλειδώνουν. Είναι μία διαδρομή που δεν τελειώνει», είπε για την ψυχοθεραπεία και το πώς την έχει βοηθήσει στην καθημερινότητά της.

«Πιστεύω στην καλοσύνη των ανθρώπων και την αναζητώ, κάπου υπάρχει σε όλους μας. Όμως η ζωή είναι έτσι και δεν την εισπράττουμε, αλλά θα την δούμε γύρω μας. Η καλοσύνη είναι υποτιμημένη αρετή, ενώ δεν θα έπρεπε», πρόσθεσε η Ευγενία Σαμαρά σε άλλο σημείο της συνέντευξή της.

Παράλληλα, μίλησε και για την κωμική σειρά του MEGA «Έχω παιδιά», αποκαλύπτοντας ότι οι τηλεθεατές θα δουν απίστευτα επεισόδια.

«Η γονεϊκότητα μου φαίνεται δύσκολη δουλειά. Τα πράγματα που πραγματεύεται είναι πολύ to the point. Μπράβο σε όσους το κάνουν. Θες πραγματικά να κάνεις το καλύτερο και να είσαι ψύχραιμος αλλά η ρημάδα η ζωή έρχεται και στο χαλάει. Μέσω της σειράς καταλαβαίνω περισσότερο τους γονείς μου», δήλωσε ακόμα.

