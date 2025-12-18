Τι είπε η Μαρία Τζομπανάκη για τον γιο της

Η ηθοποίος έκανε την αυτοκριτική της και αναφέρθηκε σε λάθη που πιστεύει πως έκανε. Το πρόσημο πάντως, έδειξε να πιστεύει πως είναι θετικό

18 Δεκ. 2025 11:52
Η Μαρία Τζομπανάκη βρέθηκε καλεσμένη στο «Happy Day» και μεταξύ άλλων μίλησε για την ανατροφή του γιου της. Όπως είπε, ο Ορφέας Αυγουστίδης έμαθε να στέκεται στα πόδια του και να παίρνει αποφάσεις. Έκανε την αυτοκριτική της και αναφέρθηκε σε λάθη που πιστεύει πως έκανε. Το πρόσημο πάντως, έδειξε να πιστεύει πως είναι θετικό.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης είχε κάνει τον απολογισμό της επαγγελματικής πορείας του, σε συνέντευξη που παραχώρησε προ ημερών στον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Λίγες μέρες μετά, η Μαρία Τζομπανάκη, ανέπτυξε μπροστά στην κάμερα, τις δικές της απόψεις. «Δεν παρεμβαίνω γενικά. Όχι μόνο τώρα, αλλά και παλιότερα στον Ορφέα δεν ανακατευόμουν στις επιλογές του. Ήταν και είναι δικές του, έπρεπε να χρεωθεί τα λάθη του και τις καλές επιλογές, να περπατήσει τη ζωή μόνος του. Αυτός περπατάει, δικά του είναι τα πόδια», είπε η ηθοποιός.

«Κουβεντιάζαμε αλλά δεν επέβαλα τη γνώμη μου, ακόμα κι αν καταλάβαινα ότι μπορεί να στεναχωρηθεί. Έπρεπε μόνος του να το δει. Πώς θα διάλεγε σωστά μετά;», τονίζει η ηθοποιός και προσθέτει: «Διάλεξε το χρυσό κορίτσι που έχει τώρα. Και θα τον διάλεγε και αυτή, βέβαια».

Όταν η Σταματίνα Τσιμτσιλή της ζήτησε να σκεφτεί κάτι που θα άλλαζε στην ανατροφή του γιου της, η Μαρία Τζομπανάκη εξομολογήθηκε ανοιχτά: «Θα ‘θελα να μην τον έχω στεναχωρήσει καθόλου. Δεν έχω κακιά γλώσσα. Πιστεύω ότι τη γλώσσα της αγάπης μου την καταλαβαίνει ο Ορφέας και την αγκαλιάζει, τη νιώθει, την εισπράττει.

Κάποια πράγματα δεν τα ‘χω κάνει καλά με τις προσωπικές μου επιλογές, σε κάποιες περιπτώσεις. Ή σε κάποια περίπτωση, ή κάποια στιγμή. Δεν είμαι τέλεια, οπωσδήποτε δεν είμαι τέλεια. Και νομίζω ότι καμιά μάνα δεν μπορεί να πει “τι ωραία μάνα που ήμουνα, τα ‘κανα όλα τέλεια”. Όχι».

«Ο Ορφέας είναι καλύτερος από μένα. Είναι καλύτερος πατέρας, καλύτερος γονιός από μας. Και αυτό είναι μεγάλη επιτυχία και δική μας. Εγώ και με τον Ορφέα ήμουν χαλαρή. Δεν ήμουν η υπερπροστατευτική, πιο πολύ ο πατέρας του ήταν», παραδέχεται χαρακτηριστικά.

«Πρέπει να θωρακιστεί το παιδί, ο άνθρωπος ο νέος, να μάθει να κρατάει έξω απ’ αυτόν ό,τι μπορεί να τον πληγώσει, γιατί έτσι είναι η ζωή. Δεν μπορεί να την αλλάξει. Μπορείς εσύ να είσαι καλύτερος. Μπορεί να κάνεις καλύτερες επιλογές, ώστε να περνάς την καθημερινότητά σου και τη δουλειά σου και όλα αυτά που σε τριγυρίζουν, καλύτερα. Αυτό μπορείς να το κάνεις», καταλήγει η Μαρία Τζομπανάκη.

 

