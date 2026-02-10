Τι είπε η Οικονομάκου για τον γάμο με τον Τσερέλα

10 Φεβ. 2026 12:29
Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα, ζουν τον έρωτά τους και ετοιμάζονται για το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Κατά διαστήματα, τόσο η ηθοποιός όσο και ο Ιταλός σύντροφός της ανεβάζουν βίντεο, μέσα από τα οποία φαίνεται η ευτυχία τους. Ο γάμος τους, όπως φαίνεται, δεν θα αργήσει.

Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα φέρονται να έχουν ήδη αποφασίσει πότε και πού θα παντρευτούν. Ο γάμος τους, αναμένεται να γίνει στο νησί που λατρεύουν, το καλοκαίρι του 2026. Πρόκειται για την Πάρο, την οποία στο παρελθόν έχουν επισκεφθεί και έχουν περάσει υπέροχα.

Σε νέες δηλώσεις που παραχώρησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, η ηθοποιός απέφυγε να απαντήσει σε ερώτηση για τα προσκλητήρια του γάμου της. Μίλησε ακόμα για τα επαγγελματικά της και ευχήθηκε κάποια στιγμή, να παρουσιάσει ένα τηλεπαιχνίδι.

«Θα γιορτάσουμε τον Άγιο Βαλεντίνο. Εξαρτάται. Μπορεί να γιορτάσω με φίλους ή με τον σύντροφό μου αν είμαστε μαζί εκείνη την ημέρα. Δεν είναι πολύ και σημαντική γιορτή» είπε αρχικά η Αθηνά Οικονομάκου σχετικά με το πώς θα περάσει την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου.

Όταν ρωτήθηκε απο τους δημοσιογράφους αν έχουν φτάσει προσκλητήρια σε Αργεντινή και Ιταλία, απάντησε: «Όλα καλά». Σε άλλο σημείο, τόνισε: «Εγώ είμαι ένας χαρούμενος και αισιόδοξος άνθρωπος. Αν αυτό το αντιλαμβάνεται ο κόσμος, μακάρι… Εγώ δεν τον αποκαλώ σύζυγο (σ.σ όπως κάνει εκείνος) αλλά είμαστε σαν παντρεμένοι».

Σχετικά με το αν θα έκανε κάτι τηλεοπτικό, απαντά: «Μπορεί να παρουσίαζα τηλεπαιχνίδι. Εξαρτάται από το ποια παραγωγή είναι, τι συνθήκες τι ωράρια. Δεν είναι στις άμεσες προτεραιότητές μου αλλά δεν είμαι αρνητική. Δεν θα πήγαινα τώρα στο J2US, με όλο αυτό το τρέξιμο που έχω. Του εύχομαι ό,τι καλύτερο του Νίκου Μουτσινά».

Την αποκάλυψη για την ημερομηνία του γάμου έκανε ο Χρήστος Κούτρας, ο οποίος το μεσημέρι της Κυριακής (18-01-2026) ανέφερε μέσα από την εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» πως το ζευγάρι θα παντρευτεί το Σάββατο 27 Ιουνίου, στην Πάρο. Ένα νησί που, όπως όλα δείχνουν, έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά των δύο ερωτευμένων και μόνο τυχαία δεν επιλέχθηκε για μια τόσο σημαντική στιγμή της ζωής τους.

Όπως ειπώθηκε στον τηλεοπτικό αέρα της εκπομπής, η απόφαση έχει παρθεί και η ημερομηνία έχει οριστικοποιηθεί, με την Αθηνά Οικονομάκου και τον Μπρούνο Τσερέλα να ετοιμάζονται να ανέβουν τα σκαλιά της εκκλησίας στην Πάρο, παρουσία στενών φίλων και αγαπημένων προσώπων.

