Τι είπε ο Νίκος Κουρής για το πρόβλημα υγείας του

Ο Νίκος Κουρής και η Έλενα Τοπαλίδου αποφάσισαν το 2024 να τραβήξουν χωριστούς δρόμους, με την είδηση να προκαλεί συζητήσεις και πλήθος δημοσιευμάτων. Σε νέα του συνέντευξη στην εκπομπή «Σαββατοκύριακο Παρέα» του ΑΝΤ1, το πρωί της Κυριακής (15-03-2026), ο ηθοποιός μίλησε για τον τρόπο που έχει επιλέξει να διαχειρίζεται τα φώτα της δημοσιότητας και τη «γεύση» που του έχει αφήσει η ενασχόληση των ΜΜΕ με τα προσωπικά του.

«Η δημοσιοποίηση ή όχι της ζωής σου, είναι κάτι που θέλει μια διαχείριση. Κάνεις πάντα σύμφωνα με αυτό που είναι, εγώ δεν έχω αλλάξει κάτι, απλά με κάποια πράγματα έχω χαλαρώσει», είπε αρχικά ο Νίκος Κουρής.

Ο ηθοποιός ανέφερε στη συνέχεια πως δεν μετάνιωσε ποτέ που δημοσιοποίησε τον γάμο του με την Έλενα Τοπαλίδου: «Θεώρησα σωστό να δημοσιοποιήσω το πρόβλημα της υγείας μου. Το γάμο μου θεώρησα ότι έπρεπε να το κάνω για να είμαι εντάξει. Οι άνθρωποι και οι εκπομπές ενδιαφέρονται για τη ζωή μου κι επειδή εγώ ήμουν πολύ στα “όχι”, είπα ότι κάπως πρέπει να το χαλαρώσω γιατί δεν είναι σωστό.

Στη συνέχεια τόνισε: «Δεν αισθάνομαι καθόλου ευάλωτος, γιατί είμαι πολύ ισχυρός μέσα μου, σε σχέση με αυτό που είμαι και με αυτό που κάνω. Κάνω ό,τι μπορώ, οπότε είμαι εντάξει με μένα. Κάποια πράγματα δεν μου άρεσαν, αλλά δεν πειράζει. Κάποια πράγματα δεν είναι στο χέρι σου. Δεν μπορείς να έχεις μόνο αυτά που θες εσύ ή να είναι μόνο όπως τα θέλεις εσύ.

Όταν, λοιπόν, κάτι δημοσιοποιείς και ο κόσμος το μαθαίνει και ασχολούνται μαζί σου, δεν μπορεί να είναι όλα ωραία. Κι εγώ το ευχαριστήθηκα αυτό, γιατί δοκιμάζεσαι με αυτό το πράγμα, για να ξέρεις πώς θα σταθείς στη ζωή σου. Αυτό που έχω αισθανθεί είναι ότι υπάρχει ένας σεβασμός.

Και τους ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους, και αυτούς που με σέβονται, αλλά και αυτούς που είπαν πράγματα που δεν ίσχυαν, γιατί αυτή είναι η δουλειά τους. Δεν έχω κανένα αληθινό παράπονο».

«Είναι αυτή η μέρα που κάτι συμβαίνει σ´ αυτό που ήξερες για τον εαυτό σου ή αυτό που περίμενες να είσαι για τον εαυτό σου και όλα είναι πάνω από σένα. Ασύλληπτα για σένα τον ίδιο . Χωρίς πρόσημο χωρίς τίποτα γνωστό να ανατρέξεις για να ασφαλιστείς. Αυτό είναι από μόνο του ένα χαρμόσυνο μυστήριο. Και τα μυστήρια γίνονται γαμήλια. Δηλαδή μία φορά. Μονάκριβα», είχε γράψει λίγο αργότερα σε ανάρτησή του ο Νίκος Κουρής.

