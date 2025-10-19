Τι είπε ο Θανάσης Κοντογεώργης για Τσίπρα και Σαμαρά

Ο Καλαβρυτινός υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Θανάσης Κοντογεώργης σε συνέντευξή του στο ACTION24 απάντησε στα σενάρια επιστροφής στην κεντρική πολιτική σκηνή του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα: «Ούτε υπερτιμώ ούτε υποεκτιμώ».

Υπενθύμισε δε πως «είναι χαραγμένο στη συλλογική συνείδηση το τι είχε γίνει» κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Τσίπρα. Ενώ μίλησε και για ένα τοξικό παρελθόν, το οποίο «με ένα διαφορετικό λούστρο θέλει να εμφανισθεί πάλι». Στον αντίποδα η κυβέρνηση, εστιάζει στην καθημερινότητα και τη διαμόρφωση του μέλλοντος, σημείωσε.

Σε επόμενο ερώτημα για τον πρώην πρωθυπουργό, τον Αντώνη Σαμαρά, ο Θανάσης Κοντογεώργης είπε πως «ήταν ένας καλός πρωθυπουργός». Σε κάθε περίπτωση, συνέχισε, «τα κόμματα προκύπτουν μέσα από κοινωνικές συνθήκες και ανάγκες».

Συζητώντας για τις δημοσκοπήσεις της τρέχουσας περιόδου, υπογράμμισε εν πρώτοις ότι «η ΝΔ στον έκτο προς έβδομο χρόνο (διακυβέρνησης) είναι πρώτη και με διαφορά, και στην αντιπολίτευση, υπάρχει αυτό που βλέπουμε». Αλλά από εκεί και πέρα, συμπλήρωσε, «εμείς πρέπει να κοιτάζουμε τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων και τα οποία προσδιορίζουν τη δουλειά μας.

Πού πρέπει να δώσεις περισσότερο βάρος; Πού δεν περνάει η πολιτική σου; Τι σκέφτονται οι πολίτες; Ποιο πρέπει να είναι το δημόσιο ύφος το επόμενο διάστημα και μέχρι τις εκλογές; Ποια είναι η προοπτική που διαμορφώνεις για το μέλλον;», σημείωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ με την ταυτόχρονη επισήμανση ότι οι πολίτες επισημαίνουν ζητήματα για την ακρίβεια, τη δικαιοσύνη και τη διαφθορά.

Ταυτοχρόνως, «αν υπάρχει ένας πυλώνας σταθερότητας στο πολιτικό σύστημα είναι η κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό αποτυπώνεται με πολλούς τρόπους πέραν των δημοσκοπήσεων», επεσήμανε και προσέθεσε: «Εμείς έχουμε μια υποχρέωση: να συνεχίσουμε τον δρόμο της θεσμικότητας, της διαφύλαξης της ανεξαρτησίας των λειτουργιών της πολιτείας μας, του σεβασμού της δικαιοσύνης, στην ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στο πολιτικό σύστημα».

Σε επόμενο σημείο της συνέντευξης, ο Θ. Κοντογεώργης έστρεψε τα πυρά του κατά της αντιπολίτευσης: «Μερίδιο ευθύνης έχουν κι όλοι οι υπόλοιποι. Ποιες προτάσεις καταθέτει η αντιπολίτευση; Τι λέει για τη δικαιοσύνη; Πώς φέρεται στα θέματα εξωτερικής πολιτικής;», ήταν τα ερωτήματα που έθεσε για τους πολιτικούς αντιπάλους της κυβέρνησης και επανέλαβε: «Εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε στον δρόμο μας χωρίς να τσιμπάμε στη λογική της όξυνσης και της πόλωσης, γιατί αφαιρεί ενέργεια και αποπροσανατολίζει τον κόσμο από τα σημαντικά -κι από αυτά να κριθούμε. Δεν λέμε ότι έχουμε το προνόμιο του ορθού λόγου», διευκρίνισε πάντως.

Σε κάθε περίπτωση, συμπλήρωσε, «το μέσο ύφος και ήθος εκπροσωπείται από τον πρωθυπουργό και είναι αυτός που δίνει τον τόνο. Με ήπιο και μετριοπαθή τόνο, όχι αποϊδεολογικοποιημένο, όχι αποπολιτικοποιημένο, να μας ακούσουν οι πολίτες για αυτά που κάνουμε». Όμως, «δεν είναι εύκολο για ένα μετριοπαθή πολιτικό ή μετριοπαθή πολιτικό χώρο να περάσει πολύ εύκολα τις θέσεις του γιατί έχουμε συνηθίσει τα άκρα, και στα κοινωνικά δίκτυα. Ο έντονος, οξύς λόγος περνάει πιο εύκολα», παρατήρησε.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



