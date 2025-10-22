Τι φτιάχνεται στην «καρδιά» της Πάτρας ;

Κάτι παραπάνω από έντονη είναι η κινητικότητα που υπάρχει τους τελευταίους μήνες στον κατασκευαστικό κλάδο στην Πάτρα με πολλές εταιρείες να χτίζουν είτε φοιτητικές εστίες, είτε να «σηκώνονται» νέες οικοδομές για να καλύψουν τι στεγαστικό πρόβλημα που υπάρχει.

Τις τελευταίες μέρες έχουν ξεκινήσει εργασίες αναστήλωσης στην καρδιά της Πάτρας, στην συμβολή του πεζόδρομου της ρήγα Φεραίου με την Αγίου Νικόλαου, όπου έχει μπει μουσαμάς και συνεργεία δουλεύουν στο εσωτερικό του κτίσματος.

Ο χώρος ήταν για πολλά χρόνια «φάντασμα», όμως η έλευση των συνεργειών δείχνει ότι κάτι νέο θα χτιστεί εκεί και θα αναβαθμίσει το συγκεκριμένο σημείο.

Οσο για το τι θα γίνει; Άλλοι λένε ότι θα γίνουν δωμάτια που θα έχουν στόχο να λειτουργήσουν ως Airbnb και άλλοι ότι θα γίνει μια μικρή ξενοδοχειακή μονάδα με τα κεφάλαια να προέρχονται από επενδυτές του εξωτερικού.

Εν αναμονή…

