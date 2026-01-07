Τι ισχύει για τις χειμερινές εκπτώσεις, τι περιμένουν επιχειρήσεις και καταναλωτές

Αντίστροφα πλέον μετρούν επιχειρήσεις και καταναλωτές για τις χειμερινές εκπτώσεις του 2026 που αρχίζουν τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσουν 7 εβδομάδες, έως τις 27 Φεβρουαρίου 2026.

Η συμμετοχή των καταστημάτων στις χειμερινές εκπτώσεις 2026 παραμένει προαιρετική, χωρίς καμία υποχρέωση για τους εμπόρους. Ωστόσο, όσες επιχειρήσεις αποφασίσουν να προσφέρουν προϊόντα με μειωμένες τιμές υπόκεινται σε αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο που διασφαλίζει τη διαφάνεια της αγοράς.

Τα καταστήματα μπορούν να ανοίξουν προαιρετικά τις δύο πρώτες Κυριακές της εκπτωτικής περιόδου:

Κυριακή 18 Ιανουαρίου και

Κυριακή 25 Ιανουαρίου

Το προτεινόμενο ωράριο είναι 11:00 έως 18:00 ή 20:00, ανάλογα με την περιοχή και την απόφαση των εμπορικών συλλόγων.

Όπως υπενθυμίζουν σε ανακοινώσεις τους Εμπορικοί Σύλλογοι καθώς και ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ηλεκτρονικού Εμπορίου, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει εκδοθεί Κώδικας Δεοντολογίας περί ανακοίνωσης μείωσης τιμής για την προστασία του καταναλωτή κατά τις προσφορές και εκπτώσεις και τις προωθητικές ενέργειες, ιδίως σε ό,τι αφορά την ενημέρωση του κοινού, τις αναγραφόμενες τιμές, τη διάρκεια των προσφορών, την ποσότητα και τα χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών, την επιβολή διοικητικών κυρώσεων για την παράβαση των προβλέψεών του και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Οι υποχρεώσεις αναφορικά με τις ανακοινώσεις μείωσης τιμής του προϊόντος σύμφωνα με το άρθρο 9ι του ν.2251/1994 προβλέπει τα ακόλουθα:

Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο προμηθευτής για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο προμηθευτής κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος των 30 ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο προμηθευτής στο χρονικό διάστημα που το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά.

Αν η τιμή μειώνεται προοδευτικά κατά τη διάρκεια των 60 ημερών, πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή που ίσχυε πριν από την εφαρμογή της πρώτης από τις διαδοχικές μειώσεις τιμών.

