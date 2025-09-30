Τι ισχύει για το επίδομα 250–500 ευρώ σε συνταξιούχους, πότε θα λάβουν τα χρήματα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης σε συνταξιούχους, που κυμαίνεται από 250 έως 500 ευρώ, ανάλογα με την περίπτωση. Σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Εργασίας, η καταβολή των ποσών θα γίνει αυτόματα στους δικαιούχους, χωρίς να απαιτείται κάποια ενέργεια από τους ίδιους, και ενδέχεται να γίνει νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό, πιθανότατα στις 15 Νοεμβρίου 2025.

Το επίδομα προβλέπεται για:

Συνταξιούχους άνω των 65 ετών με ετήσιο εισόδημα έως 14.000 ευρώ για άγαμους ή έως 26.000 ευρώ για έγγαμους/συμβιώνοντες και με ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ για άγαμους ή 300.000 ευρώ για έγγαμους.

Συνταξιούχους αναπηρίας του ΕΦΚΑ, δικαιούχους αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ, ανασφάλιστους υπερήλικες και δικαιούχους εξωιδρυματικού επιδόματος. Σε αυτή την κατηγορία δεν ισχύει το όριο ηλικίας των 65 ετών, αλλά παραμένουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το ποσό ανέρχεται στα 250 ευρώ ανά άτομο, ενώ για ζευγάρια που πληρούν τα κριτήρια η ενίσχυση φτάνει τα 500 ευρώ. Η καταβολή είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν μπορεί να μεταβιβαστεί, ενώ σε περίπτωση που κάποιος ανήκει σε περισσότερες κατηγορίες, λαμβάνει μόνο μία φορά την ενίσχυση.

Ποιοι εξαιρούνται:

Συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών (εκτός αν συμπληρώσουν το όριο εντός 2025, οπότε θα λάβουν το επίδομα τον Νοέμβριο του 2026).

Συνταξιούχοι με εισόδημα ή περιουσία που υπερβαίνει τα κριτήρια, π.χ. κύρια σύνταξη άνω των 1.200 ευρώ ή εργαζόμενοι συνταξιούχοι, αφού το εισόδημά τους από εργασία προσμετράται.

Όσοι εισέπραξαν αναδρομικά το 2024, καθώς αυτά προσμετρώνται στο δηλωθέν εισόδημα και ενδέχεται να υπερβούν τα όρια.

Η πληρωμή θα γίνει έως τις 30 Νοεμβρίου 2025, με στόχο να ενισχυθούν οι ευάλωτοι συνταξιούχοι και οι δικαιούχοι αναπηρίας πριν από το τέλος του έτους.

