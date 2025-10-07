Τι λέει η Δημογλίδου για το φονικό στην Φοινικούντα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν κάμερες που να κατέγραψαν το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Ένα ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχει αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews, υπάρχει μόνο ένας αυτόπτης μάρτυρας που είδε τη σκηνή της δολοφονίας. Ο μάρτυρας περιέγραψε πως ο δράστης προσέγγισε τα θύματα, πιθανόν με δίκυκλο, και αποχώρησε μόνος του από το σημείο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για ύπαρξη συνεργού.

Εγκλημα Φοινικούντα: Τι ζήτησε ο δράστης πριν τη διπλή δολοφονία

Η έρευνα για βιντεοληπτικό υλικό στην ευρύτερη περιοχή είναι δύσκολη, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχουν κάμερες καταγραφής, ενώ υπήρξαν κάποιες αναφορές για κινήσεις ανθρώπων γύρω από το κάμπινγκ που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Σχετικά με το όπλο, η κα Δημογλίδου επισήμανε ότι πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε περίστροφο, καθώς δεν βρέθηκαν κάλυκες στο σημείο. Οι αρχές καταγράφουν έξι πυροβολισμούς και περιμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο σκοτώθηκαν τα θύματα.

Τέλος, σχετικά με το κίνητρο της δολοφονίας, φαίνεται ότι ο δράστης επιδίωξε να τραβήξει την προσοχή του θύματος και να δημιουργήσει την κατάλληλη ευκαιρία πριν ανοίξει πυρ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση.

Πηγή: ΕΡΤnews

