Τι λέει η Δημογλίδου για το φονικό στην Φοινικούντα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη

Η ΕΛ.ΑΣ. βασίζεται σε αυτόπτη μάρτυρα. Δεν υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό

Τι λέει η Δημογλίδου για το φονικό στην Φοινικούντα, συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη
07 Οκτ. 2025 9:05
Pelop News

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχουν κάμερες που να κατέγραψαν το διπλό φονικό στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Ένα ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών έχει αναλάβει την έρευνα για τον εντοπισμό του δράστη.

Όπως δήλωσε στο ΕΡΤnews, υπάρχει μόνο ένας αυτόπτης μάρτυρας που είδε τη σκηνή της δολοφονίας. Ο μάρτυρας περιέγραψε πως ο δράστης προσέγγισε τα θύματα, πιθανόν με δίκυκλο, και αποχώρησε μόνος του από το σημείο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία για ύπαρξη συνεργού.

Εγκλημα Φοινικούντα: Τι ζήτησε ο δράστης πριν τη διπλή δολοφονία

Η έρευνα για βιντεοληπτικό υλικό στην ευρύτερη περιοχή είναι δύσκολη, καθώς δεν φαίνεται να υπάρχουν κάμερες καταγραφής, ενώ υπήρξαν κάποιες αναφορές για κινήσεις ανθρώπων γύρω από το κάμπινγκ που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Σχετικά με το όπλο, η κα Δημογλίδου επισήμανε ότι πιθανότατα χρησιμοποιήθηκε περίστροφο, καθώς δεν βρέθηκαν κάλυκες στο σημείο. Οι αρχές καταγράφουν έξι πυροβολισμούς και περιμένουν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης για να διαπιστωθεί ο τρόπος με τον οποίο σκοτώθηκαν τα θύματα.

Τέλος, σχετικά με το κίνητρο της δολοφονίας, φαίνεται ότι ο δράστης επιδίωξε να τραβήξει την προσοχή του θύματος και να δημιουργήσει την κατάλληλη ευκαιρία πριν ανοίξει πυρ, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αστυνομικών που χειρίζονται την υπόθεση.

 

Πηγή: ΕΡΤnews
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:07 Η ΝΕΠ στο «Nea Smyrni Trophy 5» – Φωτογραφίες
13:07 Νόμπελ Φυσικής 2025: Στους Clarke, Devoret και Martinis για τη «μακροσκοπική» κβαντομηχανική
13:00 Αίολος Αγυιάς: Τι δήλωσαν Βασίλης Σκέντζος και Αγγελος Χατζαράς για την πρεμιέρα
13:00 Πάτρα: Τι θα πάρει τη θέση του πρώην Κτιρίου Λιμένα;
12:58 Ένταση στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Αντιπαράθεση για την κλήτευση Μυλωνάκη και άλλων μαρτύρων
12:55 ΔΥΠΑ: Ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για 850 νέες επιχειρήσεις με επιχορήγηση 14.800 ευρώ
12:52 Η Κάτω Αχαΐα στέλνει μήνυμα ζωής: Eκδήλωση για την οδική ασφάλεια με βιωματικές δράσεις
12:49 Μπακογιάννη: «Η κουτάλα Τσίπρα θα ανακατέψει τα νερά της αντιπολίτευσης»
12:47 Προβλήματα στη λειτουργία του Χ (πρώην Twitter): Δυσκολίες σύνδεσης για χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα
12:45 Νέος κλειστός χώρος άθλησης στην Πάτρα
12:43 ΕΔΕ για το λάθος φάρμακο στο “Αττικόν”: Τι εξετάζει το νοσοκομείο
12:38 Politico: Η Γαλλία σε τροχιά αστάθειας – Η Ευρώπη φοβάται ντόμινο πολιτικών και οικονομικών αναταράξεων
12:32 Και επίσημα η Μαρία Τρόντσα στην ΕΑΠ
12:30 Από αρνήσεις αλκοτέστ μέχρι καταδίκες για απάτη: Σειρά συλλήψεων σε Πάτρα, Πύργο και Αγρίνιο
12:24 Η Ρωσία αναχαίτισε 210 drone, μια από τις μεγαλύτερες επιθέσεις
12:24 Νετανιάχου: «Το τέλος του πολέμου στη Γάζα είναι κοντά» – Ξεκινούν οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις στο Σαρμ ελ Σέιχ
12:21 Η Άνω Οβρυά «βούλιαξε» μέσα σε έξι λεπτά: Το ίδιο δράμα, άλλη μια μέρα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:18 Νέο επίδομα για οικογένειες δείτε ποιους αφορά
12:10 Βραδιά ευρώπης για τον Προμηθέα, υποδέχεται την Χαϊδελβέργη
12:08 Λέσβος: Ναυάγιο με μετανάστες και τέσσερις νεκρούς – Σε εξέλιξη οι έρευνες
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 7/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ