Τι λένε Τσελέντης και Παπαδόπουλος για τον σεισμό στα Καλάβρυτα – Ακολούθησαν μετασεισμοί

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 6 Δεκεμβρίου, με επίκεντρο 6 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά των Καλαβρύτων.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 24,3 χιλιόμετρα.

Σεισμός ταρακούνησε την Πάτρα για τα καλά!- Που ήταν το επίκεντρο

Το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο εκτίμησε το μέγεθος στους 4,9 βαθμούς, με το επίκεντρο 7 χιλιόμετρα δυτικά-νοτιοδυτικά της περιοχής.

Η δόνηση έγινε ιδιαίτερα αισθητή σε Πάτρα, Κόρινθο, Δημητσάνα και άλλες περιοχές της Πελοποννήσου, ενώ οι δονήσεις έφτασαν μέχρι την Αττική.

Λίγα λεπτά αργότερα ακολούθησαν μετασεισμοί μεγέθους 2,1 και 2,3 βαθμών, ενώ στις 04:15 τα ξημερώματα καταγράφηκε νέα δόνηση 3,6 βαθμών στην ίδια περιοχή.

Ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Άκης Τσελέντης, ενημέρωσε μέσω ανάρτησής του για την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος τόνισε ότι η περιοχή αποτελεί γνωστή «φωλιά σεισμών». «Προς το παρόν δε διαβλέπω ιδιαίτερο κίνδυνο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδόπουλος.

Οι Αρχές παρακολουθούν την σεισμική δραστηριότητα, ενώ οι κάτοικοι συνιστάται να παραμένουν ήρεμοι και να ακολουθούν τις οδηγίες.

