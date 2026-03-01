Τη μέγιστη διαφορά ψάχνει η Παναχαϊκή, αποτέλεσμα ψάχνει η Θύελλα

Ολοκληρώνεται η κανονική περίοδος στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής

01 Μαρ. 2026 11:55
Pelop News

Ολοκληρώνεται σήμερα (1/3) η κανονική περίοδος στον 4ο Ομιλο της Γ’ Εθνικής με τα παιχνίδια της 22ης και τελευταίας αγωνιστικής, καθώς στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι αγώνες play offs και play outs.
Οπως προκύπτει από τη βαθμολογία, η μία θέση παραμονής θα παιχτεί ανάμεσα σε Παναχαϊκή και Θύελλα με τη δεύτερη να έχει θεωρητικά λιγότερες πιθανότητες.
Ο Πύργος θα τελειώσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, η Ζάκυνθος στη δεύτερη και ο Παναιγιάλειος στην τρίτη, εκτός κι αν υπάρξει αύριο κάποια έκπληξη.
Ο Μιλτιάδης θα είναι στα play offs, η Κόρινθος λογικά θα κερδίσει τον Ερμή Μελιγούς και θα είναι στην εξάδα, ενώ από εκεί και πέρα παίζεται μία θέση ανάμεσα στον Πέλοπα Κιάτου και το Λουτράκι.
Θεωρητικά, ο Πέλοπας δεν θα περάσει από τη Ζάκυνθο, ενώ το Λουτράκι θέλει μόνο νίκη στην Πάτρα κόντρα στην Παναχαϊκή (γηπ. Παναχαϊκής, 15.00) για να μπει στα play offs. Από την πλευρά τους, οι «κοκκινόμαυροι» θέλουν οπωσδήποτε τους τρεις βαθμούς για να αυξήσουν τη διαφορά τους από τη Θύελλα, που λογικά δεν θα μπορέσει να πάρει κάτι στον Πύργο.
Ετσι, λοιπόν, στα play outs θα λάβουν μέρος, ο Πανγυθεατικός, ο Ερμής Μελιγούς, η Θύελλα Πατρών, η Παναχαϊκή, ο Πανθουριακός και ένας εκ των Λουτρακίου, Πέλοπα. Το μόνο που μένει να δούμε είναι η βαθμολογική τους συγκομιδή.
Συνοπτικά το πρόγραμμα (15.00):
Παναχαϊκή – Λουτράκι
Πύργος – Θύελλα
Παναιγιάλειος – Μιλτιάδης
Πανγυθεατικός – Πανθουριακός
Ζάκυνθος – Πέλοπας
Κόρινθος – Ερμής Μελιγούς
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Πύργος 21 43-7 53
Ζάκυνθος 21 43-11 49
Παναιγιάλειος 21 39-14 49
Μιλτιάδης 21 31-22 32
Κόρινθος 21 34-30 31
Πέλοπας 21 20-29 29
Λουτράκι 21 18-17 28
Πανθουριακός 21 24-25 25
Παναχαϊκή 21 28-26 24
Θύελλα Π. 21 20-28 21
Ερμής Μελ. 21 12-38 9
Πανγυθεατικός 21 8-73 2

