Τι να προσέξετε στις φορολογικές δηλώσεις: Οδηγός με 22 κρίσιμα σημεία από την ΑΑΔΕ

Η υποβολή της φορολογικής δήλωσης παραμένει κάθε χρόνο μια διαδικασία με αρκετές ιδιαιτερότητες, εξαιρέσεις και τεχνικές λεπτομέρειες, που συχνά δυσκολεύουν τους φορολογούμενους και αυξάνουν τον κίνδυνο λαθών. Από την επιβεβαίωση των προσωπικών στοιχείων και τη σωστή αποτύπωση της κατοικίας, μέχρι τα αναδρομικά, τα εισοδήματα αλλοδαπής, τα εξαρτώμενα τέκνα και τις ηλεκτρονικές δαπάνες, η σωστή κατανόηση των κανόνων είναι καθοριστική ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις, διορθώσεις και περιττή ταλαιπωρία.

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε κρίσιμα σημεία της διαδικασίας, όπως τα συχνότερα προβλήματα που εμφανίζονται στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι αλλαγές στην οικογενειακή κατάσταση, η δήλωση κατοικιών, μισθώσεων και φιλοξενίας, αλλά και πιο ειδικές περιπτώσεις, όπως τα αναδρομικά, τα προσυμπληρωμένα στοιχεία και οι ασφαλιστικές εισφορές.

Καθοριστικό ρόλο παίζει επίσης η επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας, όπως το e-mail, ο ΑΜΚΑ και ο ΙΒΑΝ, καθώς συνδέονται τόσο με την ορθή υποβολή της δήλωσης όσο και με την κοινοποίηση πράξεων της Φορολογικής Διοίκησης ή την επιστροφή φόρου. Σε κάθε περίπτωση, η σωστή ενημέρωση και η προσεκτική συμπλήρωση μπορούν να εξοικονομήσουν χρόνο και να αποτρέψουν περιττές διαδικασίες.

Οι βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις της ΑΑΔΕ

1. Πώς υποβάλλεται η φορολογική δήλωση;

Η δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω myAADE. Εξαίρεση αποτελούν οι δηλώσεις ανήλικων τέκνων με υποχρέωση υποβολής Ε3, οι οποίες κατατίθενται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια υπηρεσία. Όσοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρέπει είτε να εγγραφούν στο myAADE είτε να εξουσιοδοτήσουν λογιστή για τη διαχείριση των εντύπων Ε1, Ε2 και Ε3.

2. Είναι υποχρεωτική η επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας;

Ναι. Πριν από την υποβολή, τα στοιχεία επικοινωνίας πρέπει να είναι ενημερωμένα στο myAADE. Ιδιαίτερη σημασία έχει το e-mail, καθώς μέσω αυτού κοινοποιούνται πράξεις της Φορολογικής Διοίκησης.

3. Πρέπει να συμπληρωθεί ο ΑΜΚΑ;

Ναι. Κατά την επιβεβαίωση των στοιχείων, η συμπλήρωση του ΑΜΚΑ είναι υποχρεωτική. Αν δεν υπάρχει, πρέπει να δηλωθεί ο λόγος μη απόκτησής του.

4. Τι ισχύει για έγγαμους και μέρη συμφώνου συμβίωσης;

Οι σύζυγοι υποβάλλουν κοινή δήλωση όσο διαρκεί ο γάμος. Το ίδιο μπορούν να κάνουν και τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, αρκεί να έχει προηγηθεί η σχετική ενημέρωση στο Φορολογικό Μητρώο.

5. Τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση διαζυγίου;

Πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων, απαιτείται ενημέρωση του Φορολογικού Μητρώου για τη λύση της έγγαμης σχέσης. Μόνο τότε μπορεί να αφαιρεθεί ο ΑΦΜ του ή της πρώην συζύγου από τη δήλωση.

6. Τι γίνεται αν έχει αποβιώσει ο ή η σύζυγος;

Πρώτα πρέπει να δηλωθεί ο θάνατος στο Μητρώο. Έπειτα υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις: ο ή η εν ζωή σύζυγος υποβάλλει ηλεκτρονικά τη δική του ή της δήλωση, ενώ για τον ή την αποβιώσαντα/α η δήλωση υποβάλλεται επίσης ηλεκτρονικά από τους κληρονόμους.

7. Τι γίνεται αν τα προσυμπληρωμένα ποσά είναι λανθασμένα;

Ο φορολογούμενος πρέπει να απευθυνθεί στον εργοδότη ή στον φορέα που υπέβαλε τη βεβαίωση. Αν υπάρχει λάθος, ο φορέας οφείλει να αποστείλει νέο διορθωμένο αρχείο ώστε να ενημερωθούν σωστά τα προσυμπληρωμένα στοιχεία.

8. Ποιες ασφαλιστικές εισφορές δηλώνονται στο Ε1;

Στο έντυπο αναγράφονται μόνο συγκεκριμένες εισφορές που καταβάλλει ο ίδιος ο φορολογούμενος, όπως για εξαγορά χρόνου ασφάλισης ή άλλες ειδικές περιπτώσεις. Δεν δηλώνονται οι εισφορές που έχουν ήδη παρακρατηθεί από εργοδότη ή ασφαλιστικό φορέα και εμφανίζονται στις βεβαιώσεις αποδοχών.

9. Πώς δηλώνονται τα αναδρομικά μισθών ή συντάξεων;

Τα αναδρομικά προηγούμενων ετών δηλώνονται με τροποποιητική δήλωση στο έτος που αφορούν. Για αναδρομικά από το φορολογικό έτος 2015 και μετά, όταν υπάρχει ηλεκτρονική πληροφόρηση, η διαδικασία γίνεται μέσω της ειδικής επιλογής «Δήλωση Αναδρομικών Ε1».

10. Πώς δηλώνεται εισόδημα από το εξωτερικό;

Στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 ανοίγει υποπίνακας, όπου αναγράφεται η χώρα προέλευσης και το ποσό. Αν υπάρχουν εισοδήματα από περισσότερες χώρες, γίνεται ξεχωριστή εγγραφή για καθεμία. Αντίστοιχα δηλώνεται και ο φόρος που έχει καταβληθεί ή παρακρατηθεί στην αλλοδαπή.

11. Πώς δηλώνεται η ιδιοκατοίκηση;

Στον πίνακα 5.1 επιλέγεται η διεύθυνση της κατοικίας και καταχωρούνται τα στοιχεία του ακινήτου, είτε από την περσινή δήλωση είτε από την εικόνα Ε9. Στη συνέχεια το ακίνητο χαρακτηρίζεται ως κύρια, δευτερεύουσα κ.λπ. και μεταφέρεται στη δήλωση.

12. Τι γίνεται αν άλλαξε η κύρια κατοικία μέσα στο έτος;

Πρέπει να δηλωθούν και οι δύο κατοικίες. Η τελευταία κύρια κατοικία εμφανίζεται στον πίνακα 5.1α, ενώ η αντικειμενική δαπάνη της προηγούμενης μεταφέρεται στους αντίστοιχους κωδικούς.

13. Πώς δηλώνεται η φιλοξενία;

Ο φιλοξενούμενος συμπληρώνει στον κωδικό 801 τον ΑΦΜ του προσώπου που τον φιλοξενεί, τα τετραγωνικά της κατοικίας, τον αριθμό παροχής ρεύματος και τους μήνες φιλοξενίας. Αν ο οικοδεσπότης έχει ήδη υποβάλει δήλωση χωρίς να έχει δηλώσει τη φιλοξενία, πρέπει πρώτα να καταθέσει τροποποιητική.

14. Πώς δηλώνεται η δωρεάν παραχώρηση κατοικίας από γονέα σε παιδί;

Ο παραχωρών δηλώνει το ακίνητο στο Ε2 ως δωρεάν παραχώρηση. Το πρόσωπο που κατοικεί εκεί το δηλώνει στον πίνακα 5.1α, επιλέγοντας δωρεάν παραχωρημένη κατοικία και συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του παραχωρητή.

15. Πώς δηλώνεται μισθωμένη κύρια κατοικία;

Στον πίνακα 5.1 καταχωρούνται τα στοιχεία της κατοικίας και επιλέγεται η ένδειξη «μισθωμένη». Στη συνέχεια συμπληρώνεται και ο πίνακας 6.9 με τα στοιχεία του ενοικίου και του εκμισθωτή.

16. Είναι υποχρεωτικός ο αριθμός παροχής ρεύματος;

Ναι, είναι απαραίτητος. Αν το ακίνητο δεν έχει ποτέ ηλεκτροδοτηθεί και δεν υπάρχει μετρητής, συμπληρώνεται ο αριθμός 999999999. Αν η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί, ο αριθμός παροχής παραμένει ο ίδιος και πρέπει να αναζητηθεί σε παλιούς λογαριασμούς ή στον μετρητή.

17. Πώς δηλώνονται τα εξαρτώμενα τέκνα;

Τα εξαρτώμενα τέκνα δηλώνονται στον πίνακα 8.1. Για τα ενήλικα τέκνα είναι υποχρεωτικός ο προσωπικός ΑΦΜ. Αν το εξαρτώμενο τέκνο έχει αποκτήσει εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις, πρέπει να υποβάλει πρώτα δική του δήλωση.

18. Οι κωδικοί 049-050 για δαπάνες είναι προσυμπληρωμένοι;

Ναι, προσυμπληρώνονται από την ΑΑΔΕ με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία ηλεκτρονικών πληρωμών. Ο φορολογούμενος μπορεί να τα αλλάξει, αρκεί να μπορεί να αποδείξει τα ποσά. Στους ίδιους κωδικούς υπολογίζονται και ορισμένες ειδικές πληρωμές, όπως δόσεις δανείων, ενοίκια και διατροφή, εφόσον έχουν εξοφληθεί ηλεκτρονικά.

19. Χρειάζεται να δηλωθεί ΙΒΑΝ;

Αν από τη δήλωση προκύπτει επιστροφή φόρου και δεν έχει ήδη δηλωθεί λογαριασμός IBAN στη Φορολογική Διοίκηση, τότε πρέπει να γνωστοποιηθεί ηλεκτρονικά μέσω myAADE. Χωρίς αυτόν, η επιστροφή δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ομαλά.

20. Τι έκπτωση ισχύει για εφάπαξ εξόφληση φόρου;

Η έκπτωση διαμορφώνεται ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης:

4% αν η δήλωση υποβληθεί έως 30 Απριλίου

3% αν υποβληθεί έως 15 Ιουνίου

2% αν υποβληθεί έως 15 Ιουλίου

Η έκπτωση ισχύει μόνο αν ο φόρος εξοφληθεί εφάπαξ έως την προθεσμία πληρωμής της πρώτης δόσης.

21. Πώς δηλώνονται τα φιλοδωρήματα μισθωτών;

Τα φιλοδωρήματα έως 300 ευρώ τον μήνα δηλώνονται στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 6, είτε προσυμπληρωμένα είτε χειροκίνητα, ανάλογα με την ηλεκτρονική πληροφόρηση. Ποσά πάνω από αυτό το όριο φορολογούνται ως πρόσθετες αποδοχές.

22. Πώς δηλώνεται η απαλλαγή εισοδήματος από εκμίσθωση κατοικίας που ήταν κενή;

Η απαλλαγή χορηγείται μόνο αν πληρούνται συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως η πολυετής κενότητα του ακινήτου και η απαιτούμενη διάρκεια της νέας μίσθωσης. Η σωστή αποτύπωση γίνεται πρώτα στο Ε2 με τον κατάλληλο κωδικό και στη συνέχεια το ποσό μεταφέρεται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1.

