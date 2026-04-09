Τι ώρα και σε ποιο κανάλι δείχνει το μεγάλο παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Ράγιο Βαγιεκάνο

Η μεγάλη ώρα της ΑΕΚ έφτασε.

Στις 19:45 (Μετάδοση από ANT1 και Cosmote Sport 2) θα παίξει στο Βαγιέκας της Μαδρίτης απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο στον 1ο προημιτελικό του Conference League και θέλει αποτέλεσμα που θα τις δίνει ελπίδες πρόκρισης στους «4» στη ρεβάνς της 16ης Απριλίου στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Η ΑΕΚ θα παίξει για πρώτη φορά στα προημιτελικά του Conference League μετά τον αποκλεισμό της Τσέλιε και κάνει όνειρα για τετράδα.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο είναι στην 13η θέση της La Liga και η έδρα της έχει κερδίσει αυτή τη σεζόν με 3-0 την Ατλέτικο Μαδρίτης και έμεινε στο 1-1 με την Μπαρτσελόνα και στο 0-0 με τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Η ΑΕΚ αναμένεται να έχει στο πλευρό της περισσότερους από 1000 οπαδούς της που έχουν ταξιδέψει από την Ελλάδα και από πολλές χώρες της Ευρώπης στη Μαδρίτη.

Για την Ένωση στο όριο καρτών είναι οι Λούκα Γιόβιτς,Ορμπελίν Πινέδα, Ραζβάν Μαρίν, Λάζαρος Ρότα, Πέτρος Μάνταλος, Ντομαγκόι Βίντα.

«Μεγάλη μας χαρά που φτάσαμε εδώ. Ξεκινήσαμε την προσπάθειά μας τον Ιούλιο και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Έχουμε πίσω μας μία πολύ όμορφη ποδοσφαιρική ιστορία, όμως πρέπει να εξάρουμε την προσπάθεια των παικτών που μας έφεραν μέχρι εδώ. Αύριο παίζουμε με μία πολύ καλή ομάδα, που παίζει ιδιαίτερο στυλ ποδοσφαίρου. Παραδοσιακή ισπανική ομάδα, αλλά δεν παίζει με τον κλασικό ισπανικό τρόπο, της αρέσει το άμεσο ποδόσφαιρο, έχει δυσκολέψει ομάδες πολύ υψηλού επιπέδου. Είμαστε σε καλή φόρμα, οι παίκτες μου είναι μαχητές και αυτό θα δείξουμε και αύριο.

Ευελπιστούμε ο καλύτερος να κερδίσει, είμαστε στο 50-50. Ελπίζω αύριο να πάρουμε αυτό το 1% που θα μας δώσει προβάδισμα. Χρειάζεται ενότητα, πίστη και να μπορέσουμε να αποφύγουμε τα λάθη. Η Βαγεκάνο έχει ξεκάθαρο τρόπο παιχνιδιού, θα προσπαθήσει να μας υποχρεώσει σε λάθη στο build-up, πιέζει πολύ και έχει μεγάλη ταχύτητα. Χαρακτηρίζεται από ταχυδυναμικούς παίκτες στα άκρα και είναι ικανή στις στημένες μπάλες.

Όλοι όσοι παρακολουθούν ποδόσφαιρο γνωρίζουν ότι δεν θα είναι εύκολη αναμέτρηση. Πρέπει φάση με φάση να χτίσουμε τον δικό μας ρυθμό, αν δεχθούμε τον ρυθμό της Ράγιο τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα», είπε για το παιχνίδι ο Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Χόρχε Ντε Φρούτος, ο σκόρερ της Ράγιο Βαγιεκάνο, επεσήμανε: «Είναι ένας πολύ ξεχωριστός αγώνας για όλους. Ανυπομονούμε πραγματικά για αυτό το πρώτο βήμα στην αναμέτρηση.

Η ομάδα, ο σύλλογος και οι οπαδοί γνωρίζουν τη σημασία αυτού του ιστορικού αγώνα. Θα τα δώσουμε όλα στη Βαγιέκας για να πάμε με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην Αθήνα. Πρέπει να είμαστε ο εαυτός μας. Είμαστε μια ομάδα που της αρέσει να έχει την μπάλα, να εκμεταλλεύεται τους χώρους. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τα δυνατά μας σημεία τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση».

