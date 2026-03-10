Τι πρέπει να τρώμε για να λειτουργεί σωστά το έντερο μας, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται

Οι ειδικοί προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές σχετικά με το πώς μπορούμε μέσω της διατροφής να το προφυλάξουμε, οι οποίες συνοψίζονται στην προτροπή για κατανάλωση πολλών φυτικών ινών και υγρών ώστε να βοηθήσουν τις ίνες να δράσουν

Τι πρέπει να τρώμε για να λειτουργεί σωστά το έντερο μας, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται
10 Μαρ. 2026 23:59
Pelop News

Στις ΗΠΑ το Εθνικό Ινστιτούτο Διαβήτη, Πεπτικών και Νεφρικών Παθήσεων εξηγεί μέσω της ιστοσελίδας του τις «καλές» και τις «κακές» διατροφικές συνήθειες για την λειτουργία του εντέρου και την αποφυγή της δυσκοιλιότητας.

Πολύ συχνά, οι διατροφικές μας επιλογές ταλαιπωρούν το έντερο, ένα από τα σημαντικότερα όργανα για τη εύρυθμη λειτουργία του οργανισμού αλλά και την ψυχική υγεία.

Οι ειδικοί προσφέρουν πολύτιμες συμβουλές σχετικά με το πώς μπορούμε μέσω της διατροφής να προφυλάξουμε το έντερο, οι οποίες συνοψίζονται στην προτροπή για κατανάλωση πολλών φυτικών ινών και υγρών ώστε να βοηθήσουν τις ίνες να δράσουν.

Τι πρέπει να τρώτε

Οι ενήλικες χρειάζονται περί τα 25 με 31 γρ. φυτικών ινών ημερησίως, αναλόγως την ηλικία και το φύλο. Για κάποιον που δεν έχει συνηθίσει σε τρόφιμα πλούσια σε ίνες, η προσθήκη τους στο διατροφικό του πρόγραμμα πρέπει να γίνει σταδιακά ώστε να ο οργανισμός να προσαρμοστεί. Πιθανώς να κριθεί απαραίτητη η ειδική γνώμη ενός διατροφολόγου ώστε να ετοιμάσει το κατάλληλο πρόγραμμα.

Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες:

τρόφιμα ολικής άλεσης (όπως μαύρο ψωμί και ζυμαρικά ολικής άλεσης)
δημητριακά (βρώμη, πίτουρο κ.α.)
όσπρια (φακές, φασόλια, σόγια και ρεβίθια)
φρούτα (π.χ. μούρα, μήλα με τη φλούδα, πορτοκάλια και αχλάδια)
λαχανικά (καρότα, μπρόκολο, αρακάς, πράσινα φυλλώδη λαχανικά κ.α.)
ξηροί καρποί (αμύγδαλα, φιστίκια, πεκάν κ.α.)
Δεν πρέπει να παραλείπεται η αυξημένη κατανάλωση υγρών όπως νερό, φυσικοί χυμοί φρούτων και λαχανικών, υδαρείς σούπες προς διευκόλυνση της εντερικής λειτουργίας.

Επιπλέον, με την πρόληψη υγρών αποφεύγεται η αφυδάτωση με τις συνακόλουθες αρνητικές συνέπειες για το έντερο αλλά και τη συνολική υγεία. Κάποιος διατροφολόγος μπορεί να σας καθοδηγήσει σχετικά με την ποσότητα υγρών που χρειάζεστε σύμφωνα με το βάρος, την υγεία, τη συχνότητα σωματικής δραστηριότητας και το περιβάλλον που ζείτε.

Τι πρέπει να αποφεύγετε

Αποφύγετε τροφές φτωχές σε φυτικές ίνες όπως:

πατατάκια
πρόχειρο φαγητό (fast food)
κρέας
σνακς και προπαρασκευασμένα γεύματα
επεξεργασμένα τρόφιμα όπως burgers ή γεύματα που ετοιμάζονται στα μικροκύματα

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:59 Τι πρέπει να τρώμε για να λειτουργεί σωστά το έντερο μας, τι απαγορεύεται και τι επιτρέπεται
23:39 «Ο ΠΑΟΚ και άλλες πέντε ομάδες θέλουν μόνιμη θέση στη Euroleague», η αποκάλυψη της Marca
23:23 Πώς να προλάβετε τις αλλεργίες της άνοιξης, η λήψη προληπτικών μέτρων
23:03 Ανείπωτη τραγωδία: 27χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ, ανέβηκε σε πεζοδρόμιο και σκότωσε 25χρονο, ΒΙΝΤΕΟ
22:55 Τότε θα πληρωθούν οι συντάξεις Απριλίου, αναλυτικά οι ημερομηνίες
22:46 Πολλά τα λεφτά στο Τζόκερ, οι τυχεροί αριθμοί
22:45 Αντεπίθεση της μικρής οθόνης με Eurovision, Μουντιάλ, Ρουβά, Μπέζο, Ντενίση και Μακρυπούλια
22:39 Αυτοψία Νικολακόπουλου σε Ωλένη και Γούμερο, έρχεται στον Πύργο ο Κατσαφάδος
22:35 Μπορείς μόνο με 2.000 φορητές τουαλέτες να γίνεις εκατομμυριούχος; Η απάντηση είναι ναι!
22:30 Τραμπ σε Ιράν: Αν βάλατε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, οι στρατιωτικές συνέπειες θα είναι πρωτόγνωρες
22:20 Κινηματογραφική απόδραση: Από τις σκάλες το έσκασαν από τους φρουρούς οι παίκτριες της εθνικής ποδοσφαίρου του Ιράν, ΒΙΝΤΕΟ
22:10 Τεχεράνη: Νέες εκρήξεις, άγνωστο ποιοι ήταν οι στόχοι
22:00 ALCO: Δένδιας, Πιερρακάκης και Γεωργιάδης οι πιο επιτυχημένοι υπουργοί
21:50 «Η Ουάσιγκτον ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν»
21:40 Ρωσία: Έξι νεκροί και 37 τραυματίες από την ουκρανική πυραυλική επίθεση στην περιοχή Μπριάνσκ, ΒΙΝΤΕΟ
21:30 Αποκάλυψη Reuters: Περίπου 140 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί στον πόλεμο με το Ιράν
21:20 Ένα σούπερ-τάνκερ πέρασε από το Ορμούζ μεταφέροντας ιρανικό πετρέλαιο στην Κίνα
21:10 Λευκός Οίκος: Το αμερικανικό ναυτικό δεν έχει συνοδεύσει πλοίο μέσω του στενού του Ορμούζ
21:00 Μητσοτάκης: Πρότεινε τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας
20:50 Παρθενάκης στον peloponnisos FM: «Το μπάσκετ της Θεσσαλονίκης βρήκε την χαμένη αίγλη»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ