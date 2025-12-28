Τι προσδοκούν τα μέλη οικογένειας της «Π» για το 2026: Ενα φλασκί γεμάτο με καλά νέα

Τα κάλαντα των Χριστουγέννων μας τα έψαλαν. Σε μερικές ημέρες θα μας ψάλουν και τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς. Δεν υπάρχει καλύτερο τάιμινγκ λοιπόν, προκειμένου τα μέλη του δημοσιογραφικού μας οργανισμού να σας ευχηθούν ό,τι ποθεί η ψυχή τους για το 2026.

Δημοσιογράφοι από την εφημερίδα μας, ρεπόρτερ της ιστοσελίδας μας και ραδιοφωνικοί παραγωγοί του Peloponnisos FM 103,9 σας εύχονται μια χρονιά με μουσική, χρώματα και όνειρα που θα γίνουν πραγματικότητα. Ολα αυτά με τον δικό μας ξεχωριστό τρόπο.

Είστε έτοιμοι; Το roller coaster των ευχών της «Π» ξεκινάει!

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

«Η ελπίδα από τα πρωτοσέλιδα στην καθημερινότητα»

Το 2026 ανατέλλει σε μια χώρα κι έναν κόσμο που δοκιμάστηκαν από αβεβαιότητα, πολέμους, ακρίβεια και κοινωνική κόπωση. Η νέα χρονιά ας γίνει σημείο καμπής με περισσότερη διαφάνεια στη διακυβέρνηση, ουσιαστικό διάλογο αντί για τοξική αντιπαράθεση και πολιτικές που απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών. Ευχόμαστε ένα 2026 με σταθερότητα χωρίς αδράνεια, μεταρρυθμίσεις με κοινωνικό πρόσημο και λιγότερη τοξικότητα στον δημόσιο λόγο. Να είναι μια χρονιά όπου η οικονομική ανάπτυξη θα μοιράζεται δίκαια και η ελπίδα θα επιστρέψει από τα πρωτοσέλιδα στην καθημερινότητα. Με ευθύνη, λογοδοσία και σεβασμό στους θεσμούς, η πολιτική μπορεί να ξανακερδίσει την εμπιστοσύνη και να ανοίξει δρόμους προόδου για όλους μας.

ΜΑΡΙΝΑ ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗ

Το τελευταίο σημείωμα

Μου αρέσει στο ημερήσιο επαγγελματικό ημερολόγιό μου να σημειώνω όσα από αυτά που ακούω ή διαβάζω και μου γεμίζουν την ψυχή και το μυαλό. Είναι μια συνήθεια η οποία προσωπικά μου αρέσει. Σχεδόν κάθε σελίδα, ανάμεσα στις εργασιακές σημειώσεις, έχει ένα παραθυράκι διαφυγής.

Επέλεξα για το «παρών» σημείωμα να μεταφέρω τα όσα αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του ημερολογίου του 2025, της 31ης Δεκεμβρίου.

Είναι μία φράση βαρύνουσας σημασίας, η οποία ειπώθηκε στο πλαίσιο συνέντευξής μας στο περιοδικό μας Lifetime, από τον ψυχίατρο Σάββα Σαββόπουλο. «Οταν το ”φαίνεσθαι” αντικαθιστά το ”είναι”, η ψυχή αδειάζει και το σώμα γίνεται σκηνή επίδειξης, όχι τόπος κατοίκησης».

Σπουδαίος και αληθινός λόγος, η ανάγνωση του οποίου δίνει απαντήσεις για πολλά από τα όσα μας πληγώνουν και κυρίως για την απώλεια του ανθρώπου που συχνά αναζητάμε γύρω μας.

ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ

«Ο,τι λέει το Αϊκίντο…»

Από τη στιγμή που οι τεχνικές των Τζεντάι βρίσκονται μόνο στο μυαλό του Τζορτζ Λούκας, μπορούμε να πούμε ότι το Αϊκίντο, η Γιαπωνέζικη τεχνική άμυνας, είναι ό,τι πλησιέστερο στη μαγεία των θρυλικών Ιπποτών του «Πολέμου των Αστρων». Τι έλεγε λοιπόν ο δημιουργός του Αϊκίντο, ο δάσκαλος Μοριχέι Ουεσίμπα; «Ηρέμησε το πνεύμα σου και γύρισε πίσω στην πηγή. Καθάρισε το σώμα και την ψυχή, αποβάλλοντας κάθε κακία, εγωισμό και επιθυμία. Να είσαι ευγνώμων για τα δώρα του σύμπαντος, την οικογένεια τη φύση, τους συνανθρώπους σου». Αυτές είναι, λοιπόν, και οι ευχές του γράφοντος για το 2026. Χρειάζεται τίποτα άλλο ο άνθρωπος πέρα από ψυχική και σωματική υγεία;

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ

«Στο ύψος των περιστάσεων»

Με την έλευση του 2026, αφήνουμε πίσω μας μια χρονιά με πάμπολλες κοινωνικές και οικονομικές απαιτήσεις. Ηταν μία περίοδος που μας δοκίμασε όλους, σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο, αναδεικνύοντας αντοχές, αλλά και αδυναμίες. Δυστυχώς, η ίδια η ζωή δείχνει πως οι απαιτήσεις δεν θα μειωθούν, αντίθετα, θα αυξάνονται διαρκώς, ζητώντας από όλους μας μεγαλύτερη υπευθυνότητα, προσαρμοστικότητα και αλληλεγγύη.

Μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις, οφείλουμε να στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων, με νηφαλιότητα, πίστη στις δυνάμεις μας και σεβασμό στον άνθρωπο. Να θυμόμαστε ότι ως κοινωνία μόνο ενωμένοι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά, να υπερασπιστούμε όσα κατακτήθηκαν με κόπο και να διαφυλάξουμε τα κεκτημένα των προγόνων μας.

Το 2026 ας γίνει μια χρονιά σύνεσης, συνεργασίας και ελπίδας. Με υγεία, δύναμη και συλλογικό όραμα, ας χτίσουμε ένα πιο σταθερό και δίκαιο αύριο για όλους.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ

«Υποδομές, φάροι έμπνευσης»

Με το λυκαυγές του 2026, η Πάτρα καλείται να ξαναβρεί τον πολιτιστικό της παλμό και να αναζωογονήσει την ψυχή της πόλης, αξιοποιώντας στο έπακρο τις ιστορικές και καλλιτεχνικές της υποδομές. Η ανάδειξη νέου καλλιτεχνικού διευθυντή στο ΔΗΠΕΘΕ μπορεί να φέρει ξανά το θέατρο στο επίκεντρο της ζωής της, ενώ αδήριτη ανάγκη καθίσταται η επαναλειτουργία του θεάτρου «Απόλλων», που θα δώσει φωνή και χώρο σε παραστάσεις αξιώσεων. Επιτακτική είναι η προσμονή για νέα από τα Μουσεία «Μπάμπη Γκολέ», Λαϊκής Τέχνης και Καραγκιόζη, ενώ το Ιστορικό και Εθνολογικό Μουσείο της Πάτρας, θα πρέπει να του εξασφαλίσει η πόλη, επιτέλους, τη μόνιμη στέγη του.

Η πόλη του Πατρέως διψά για σύγχρονους χώρους υποδομής. Χώροι όπως το θερινό θεατράκι της οδού Γερμανού και τα Δημοτικά Λουτρά παραμένουν κλειστοί, αφήνοντας ανεκμετάλλευτη μια ζωντανή ιστορία. Οι πολιτιστικές υποδομές δεν είναι απλά μνημεία· είναι φάροι έμπνευσης, εργαλεία που κρατούν την πόλη ζωντανή, στηρίζουν τους δημιουργούς και δίνουν πνοή στην κοινωνική ζωή. Ας είναι λοιπόν το 2026 η χρονιά που η Πάτρα θα επενδύσει στον πολιτισμό της, ανοίγοντας δρόμους για μουσεία, θέατρα και όνειρα, χαρίζοντας φως και έμπνευση σε κατοίκους και επισκέπτες.

ΝΙΚΟΣ ΓΙΑΠΡΑΚΑΣ

«Ειδήσεις που θα μας κάνουν περήφανους»

Κάθε χρόνο, όταν ο Αγιος Βασίλης ετοιμάζει τη μεγάλη του λίστα με τα δώρα, εγώ αναρωτιέμαι αν έχει περάσει και από την Πάτρα. Το 2026 θέλω να του ζητήσω ειδήσεις που θα μας κάνουν περήφανους. Θέλω ειδήσεις που θα κάνουν την πόλη μας να λάμψει ακόμα πιο πολύ στις καρδιές των επισκεπτών, με χαρούμενους δημότες που θα γεμίσουν τις πλατείες και θα φτιάξουν νέες γέφυρες ιδεών για μία καλύτερη Πάτρα. Aγιε μου Βασίλη, σου ζητάω ρεπορτάζ για καινοτόμες δράσεις νεολαίας, ιστορίες για την αναγέννηση εγκαταλελειμμένων χώρων και μια σειρά συνεντεύξεων με ανθρώπους που ονειρεύονται την Πάτρα του μέλλοντος. Αγιε Βασίλη, κάνε μας να ανυπομονούμε για κάθε ρεπορτάζ του 2026!

ΚΡΙΣΤΥ ΚΟΥΝΙΝΙΩΤΗ

«Η Γη να γυρίζει ειρηνικά»

Καλέ μου Αη Βασίλη, τη νέα χρονιά θα ΄θελα την πόλη μας πιο λαμπερή. Να τινάξει από πάνω της τις σκόνες που της έχουν γίνει δεύτερο δέρμα, να αποβάλει την τοξικότητα και τη μιζέρια και να πει «ναι» σε όλα όσα θα ανοίξουν τους ορίζοντές της – σε όλα τα επίπεδα.

Θα ΄θελα το Φεστιβάλ της να ξαναγίνει Διεθνές, ο «Απόλλων» να ξερημαδιάσει και το πολιτιστικό της γίγνεσθαι να πάρει τα πάνω του, ελκύοντας τα φώτα της δημοσιότητας εντός κι εκτός συνόρων.

Θα ΄θελα οι έφηβοι να χαμογελούν και να αγκαλιάζονται αντί να μαχαιρώνονται. Θα ΄θελα η Γη να γυρίζει ειρηνικά και οι παντός είδους τρελοί και επικίνδυνοι να εκλείψουν. Θα ΄θελα ειδήσεις -σε όλους τους τομείς- που να γεννούν ελπίδα κι όχι απελπισία.

Και, πάνω απ΄ όλα, θα ΄θελα υγεία, δύναμη και πολλά χαμόγελα για όλους μας.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ

«Ανθρώπους που τολμούν»

Αν ο Αγιος Βασίλης περνά από την Πάτρα… ας φέρει πολιτισμό με διάρκεια.

Αν ο Αγιος Βασίλης διαβάζει sites, αν, λέμε τώρα, τότε σίγουρα ξέρει τι του ζητάω για το 2026.

Λίγα και απλά. Οχι άλλα Δελτία Τύπου, μεταμφιεσμένα σε πολιτισμό, αλλά αληθινές ιδέες, ανθρώπους που τολμούν και μια Πάτρα που δεν φοβάται να κοιτάξει λίγο πιο ψηλά. Επιθυμία μου είναι οι γεμάτες σκηνές κι όχι μόνο τα γεμάτα και μεγάλα λόγια. Εκδηλώσεις που να αφήνουν το ίχνος τους στην πόλη και όχι απλώς αφίσες.

Θέλω να πολιτισμός, να αποκτήσει επιτέλους τη στέγη -κυριολεκτικά και μεταφορικά- που του αξίζει, να δούμε νέους χώρους ή και παλαιούς που περιμένουν μία δεύτερη ζωή, όπως άλλωστε κι εμείς. Και αν περισσέψει λίγος χώρος στο έλκηθρο και στο σακί του, ας φέρει και λίγο περισσότερο χρόνο: για να βλέπουμε, να ακούμε, να γράφουμε με ουσία. Και, λίγη πίστη, ότι η Πάτρα μπορεί να γίνει ξανά πόλη που δημιουργεί πριν εξηγεί.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

«Να μη χρειάζονται οι ευχές!»

Θα ήθελα να ευχηθώ για το 2026 να μη χρειάζονται οι ευχές! Γίνεται; Μακάρι να (μας) συμβεί, να κυλήσουν όλα τόσα καλά, τόσο όμορφα και τόσο ιδανικά. Κυρίως θα ήθελα του χρόνου τέτοια εποχή να είμαστε όλοι «εδώ» υγιείς και δυνατοί.

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΚΟΓΚΟΣ

«Ψηλότερα ο πήχης»

Πέρα από τις καθιερωμένες, αλλά πάντοτε ουσιαστικές, ευχές για υγεία κι ευτυχία σε όλους μας, εύχομαι το 2026 να φέρει καλύτερες ημέρες για την Πάτρα μας.

Στον αθλητικό τομέα, είναι αναγκαίο οι ιστορικές ομάδες της πόλης να θέσουν στέρεες βάσεις, επενδύοντας τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό, όσο και στη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων, ώστε να μπορέσουν να ανεβάσουν τον πήχη ψηλότερα. Παράλληλα, προσδοκώ το νέο έτος να σηματοδοτήσει την έναρξη των εργασιών για την ανακατασκευή του κολυμβητηρίου της Αγυιάς. Η αχαϊκή πρωτεύουσα, με την προσθήκη ενός ακόμη σύγχρονου κολυμβητηρίου, είναι βέβαιο ότι θα ενισχύσει δυναμικά τη θέση της και θα καταστεί κυρίαρχη δύναμη στην Περιφέρεια στον υγρό στίβο.

Σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους τομείς, η γεωγραφική θέση της Πάτρας, της προσφέρει τη δυνατότητα να εξελιχθεί σε κέντρο της Δυτικής Ελλάδας, με την απαιτούμενη αναπτυξιακή προοπτική που αρμόζει σε μια πόλη η οποία αποτελεί την τρίτη μεγαλύτερη της χώρας. Αλλωστε, οι πρόσφατες κινήσεις αναβάθμισης των υποδομών στο κέντρο, καθώς και οι στρατηγικές παρεμβάσεις στον ξενοδοχειακό «χάρτη», αποδεικνύουν ότι διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για καλύτερες ημέρες για την Πάτρα μας.

ΜΑΡΙΑ ΣΙΟΡΩΚΟΥ

«Η καλοσύνη να υπερισχύσει του εγωισμού»

Περιμένοντας το 2026 και τον ερχομό του Αη Βασίλη, δεν θα εστιάσω στα υλικά αγαθά, αλλά στην ανάγκη για μια βαθιά εσωτερική και κοινωνική αλλαγή. Το μεγαλύτερο δώρο λοιπόν που θα ήθελα να μας δοθεί την καινούργια χρονιά είναι να έχουμε όλοι περισσότερη ενσυναίσθηση, ώστε να νιώθουμε τον πόνο και τη χαρά του διπλανού μας σαν δική μας.

Εύχομαι πάνω από όλα ΥΓΕΙΑ, το πολυτιμότερο αγαθό για όλους μας, αλλά και μια ουσιαστική «αποκατάσταση» των κοινωνικών αξιών που φαίνεται να έχουν κλονιστεί και αλωθεί βαθύτατα.

Η δικαιοσύνη, ο αλληλοσεβασμός και η αλληλεγγύη δεν πρέπει να είναι απλές έννοιες, αλλά η πυξίδα μας για το μέλλον. Αν καταφέρουμε να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των άλλων, με κατανόηση και χωρίς κριτική, τότε η ανθρωπότητα θα κάνει ένα ουσιαστικό και μεγάλο βήμα προς το καλύτερο.

Είθε το 2026 να αποτελέσει την αφετηρία μιας εποχής, όπου η καλοσύνη θα υπερισχύει του εγωισμού, μεταμορφώνοντας την κοινωνία μας σε έναν χώρο ασφάλειας και αληθινής αγάπης για όλους.

Καλή και δημιουργική νέα χρονιά!

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΨΑΜΠΕΛΗΣ

«Ενα σακουλάκι με τύχη»

Τι μπορώ να ζητήσω από τον συνονόματό μου… Αγιο Βασίλη για το 2026; Βεβαίως… λίγη μαγεία παραπάνω στην καθημερινότητά μου. Αν μπορούσε, ας μου έφερνε ένα σακουλάκι επιτέλους με τύχη για τις δύσκολες μέρες… Εστω ένα κουμπί «παύση» για το άγχος κι ένα κουτί γεμάτο γέλια για να το ανοίγω όποτε τα πράγματα σοβαρεύουν πολύ. Ας μου χαρίσει κι επιπλέον ενέργεια για να κυνηγάω τα όνειρά μου χωρίς να κουράζομαι εύκολα… Εμπνευση -γιατί όχι;- για να βρίσκω λύσεις ακόμη και στα πιο μπερδεμένα και δύσκολα προβλήματα. Και φυσικά, ας μην ξεχάσει να σκορπίσει αγάπη, καλοσύνη και χαμόγελα σε όλους, ώστε το 2026 να μοιάζει λίγο περισσότερο με παραμύθι και λίγο λιγότερο με αγγαρεία. Και τέλος, Αγιε Βασίλη μου, φρόντισε το 2026 να είναι λίγο σκανταλιάρικο, λίγο τρυφερό και πολύ μα πολύ δικό μου. Αν τα κανονίσεις όλα αυτά, υπόσχομαι να είμαι… σχεδόν καλό παιδί.

ΑΝΘΗ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ

«Πιο γλυκιά και όμορφη ζωή»

Είθε το φως της γέννησης να φωτίζει τη σκέψη μας, να γαληνεύει την ψυχή μας με υγεία, αγάπη, ζεστασιά και μικρές χαρές που κάνουν τη ζωή μας πιο γλυκιά και όμορφη! Καλή κι ευλογημένη νέα χρονιά! Χρόνια πολλά!

