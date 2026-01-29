Τι προβλέπει ο νέος νόμος για την πλαστογράφηση έργων τέχνης, την πρόληψη και την αντιμετώπισή της

Θεσπίζονται πλέον ειδικές διατάξεις

Τι προβλέπει ο νέος νόμος για την πλαστογράφηση έργων τέχνης, την πρόληψη και την αντιμετώπισή της
29 Ιαν. 2026 22:14
Pelop News

Είναι γεγονός πλέον καθώς ένα ολοκληρωμένo θεσμικό πλαίσιο για την πρόληψη και την καταπολέμηση της πλαστογράφησης έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων και της απάτης που συνδέονται με αυτά αποκτά, για πρώτη φορά, η Ελλάδα μέσα από τον νέο Νόμο ο οποίος διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των αδικημάτων που σχετίζονται με την τέχνη.

Οι σύγχρονες τάσεις στη φωτογραφία γάμου και γιατί η αυθεντικότητα κυριαρχεί

Βασικό σκοπό του νόμου αυτού, όπως με σαφήνεια περιγράφεται στο 1ο Άρθρο του, αποτελεί η καταπολέμηση της κατασκευής και διακίνησης έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων με σκοπό την παραπλάνηση τρίτων, η ασφαλής έκθεσή τους σε πολιτιστικούς χώρους και η προστασία των αγοραστών, δημιουργών, επαγγελματικών του χώρου, συλλεκτών και μουσείων.

Μέχρι προσφάτως η παραβατική δραστηριότητα στον χώρο της τέχνης δεν αντιμετωπιζόταν ξεχωριστά και στοχευμένα από το νομικό σύστημα αλλά εντασσόταν στις γενικές διατάξεις «περί πλαστογραφίας και απάτης του Ποινικού Κώδικα, ενώ η επιβολή ποινής προβλεπόταν μόνον στην περίπτωση της οικονομικής συναλλαγής».

Με τον νέο νόμο θεσπίζονται ειδικές διατάξεις για την πρόληψη της τέλεσης αδικημάτων στο χώρο της τέχνης, για την κατασκευή, παραποίηση, έκθεση, διακίνηση διάθεση, κατοχή κατασκευασμένου ή παραποιημένου έργου. Με αυτόν τον τρόπο διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής των αδικημάτων που σχετίζονται με τα έργα τέχνης καθώς σε αυτά συμπεριλαμβάνονται πλέον η απάτη σχετικά με την προέλευση, την χρονολογία ή την κατάσταση του έργου ή του συλλεκτικού αντικειμένου, οδηγώντας στην ποινικές διώξεις και όσων πλαστογραφούν έργα τέχνης των οποίων οι δημιουργοί δεν είναι γνωστοί οπότε δεν καλύπτονται από πνευματικά δικαιώματα.

Όσον αφορά στις ποινές, η βασική παραμένει ίδια με αυτή που ισχύει για την απάτη του Ποινικού Κώδικα και προβλέπει φυλάκιση από έξι μήνες έως 5 έτη και χρηματική ποινή από 5.000 έως 120.000 ευρώ. Οι ποινές αυξάνονται σε κάθειρξη 10 ετών και χρηματική ποινή έως 300.000 €, όταν τα αδικήματα διαπράττονται από οργανωμένη ομάδα ή σε εμπορική κλίμακα ή ο δράστης είναι πρόσωπο που έχει χρησιμοποιήσει τις διευκολύνσεις, που παρέχονται από την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας του για την τέλεσή της ή η προκληθείσα ζημιά υπερβαίνει τα 120.000 €.

Σημαντική καινοτομία του νέου νόμου αποτελεί η σύσταση Μητρώου Ορκωτών Πραγματογνωμόνων οι οποίοι θα διαπιστώνουν και θα πιστοποιούν αρμοδίως τη γνησιότητα έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων ενώ ιδιαίτερη συνδρομή στο σημαντικό έργο της προστασίας των έργων τέχνης θα παρέχει το Αυτοτελές Τμήμα Έργων Τέχνης που θα συσταθεί στο υπουργείο Πολιτισμού Αυτοτελούς Τμήματος Έργων Τέχνης, που θα συμβάλλει ουσιωδώς στην ενίσχυση.

Τέλος, προβλέπονται ποινές τη φθορά έργων τέχνης και συλλεκτικών αντικειμένων που φιλοξενούνται σε δημόσιους, δημοτικούς χώρους και μουσεία.

