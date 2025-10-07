Τι προβλέπει ο προϋπολογισμός 2026: Αυξήσεις, φοροελαφρύνσεις και πακέτο μέτρων 1,76 δισ. ευρώ

Ο νέος προϋπολογισμός για το 2026 φέρνει πακέτο μέτρων ύψους 1,76 δισ. ευρώ, στα οποία αποτυπώνονται οι φορολογικές ελαφρύνσεις και αυξήσεις μισθών και συντάξεων που εξήγγειλε η κυβέρνηση. Παράλληλα, προβλέπεται νέα αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού τον Απρίλιο του 2026, με στόχο να φτάσει τα 950 ευρώ έως τον Απρίλιο του 2027, από τα 880 ευρώ που ισχύουν σήμερα.

Όπως κάθε φορά που αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, θα υπάρξει ντόμινο αυξήσεων και σε σειρά επιδομάτων — μεταξύ αυτών το επίδομα ανεργίας, μητρότητας, τριετιών, οι υπερωρίες αλλά και οι βασικοί μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων.

Αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος

Στο μέτωπο των φόρων, ο προϋπολογισμός εισάγει νέα κλίμακα με μειώσεις συντελεστών και ειδικές ελαφρύνσεις για νέους και οικογένειες:

Μείωση κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στους συντελεστές για εισοδήματα 10.000–40.000 ευρώ: 20% (από 22%) για εισοδήματα 10.000–20.000 € 26% (από 28%) για 20.000–30.000 € 34% (από 36%) για 30.000–40.000 €

Νέος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.000–60.000 €.

Μειώσεις φόρου ανάλογα με τον αριθμό τέκνων, με μηδενισμό φόρου για οικογένειες με τέσσερα ή περισσότερα παιδιά έως 20.000 €.

Αφορολόγητο για νέους έως 25 ετών (μηδενικός φόρος έως 20.000 €) και χαμηλός συντελεστής 9% για ηλικίες 26–30 ετών.

Συντάξεις: Αυξήσεις και τέλος στον συμψηφισμό

Για τους συνταξιούχους, εκτός από την ετήσια ενίσχυση 250–500 ευρώ, προβλέπονται από το 2026:

Αύξηση συντάξεων με βάση πληθωρισμό και ΑΕΠ,

Μη συνυπολογισμός της προσαύξησης εργαζόμενων συνταξιούχων στον υπολογισμό της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ),

Μερική κατάργηση του συμψηφισμού με την προσωπική διαφορά το 2026 και πλήρης κατάργηση το 2027, μέτρο που θα ωφελήσει περίπου 671.000 συνταξιούχους.

Το συνολικό κόστος των παρεμβάσεων για τις συντάξεις ανέρχεται σε 629 εκατ. ευρώ.

Δημόσιοι υπάλληλοι: Αυξήσεις και νέα μισθολογικά κίνητρα

Το Δημόσιο θα δει επίσης αυξήσεις αποδοχών και αναμόρφωση επιδομάτων, με συνολικό κόστος άνω των 700 εκατ. ευρώ:

Οριζόντια αύξηση μισθών από τον Απρίλιο 2026, σε συνάρτηση με τον κατώτατο μισθό (κόστος 358 εκατ. €),

Αναμόρφωση μισθολογίου Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας από Οκτώβριο 2025 (συνολικό κόστος 289 εκατ. €),

Αυξήσεις επιδομάτων εξωτερικού και δίδακτρα τέκνων διπλωματών (κόστος 30 εκατ. €),

Αναγνώριση δύο μισθολογικών κλιμακίων για αποφοίτους πενταετών σπουδών (κόστος 7 εκατ. €),

Αφορολόγητο επίδομα βιβλιοθήκης για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές (κόστος 6 εκατ. €).

Επιπλέον μέτρα στήριξης

Ο νέος προϋπολογισμός περιλαμβάνει επίσης:

Μείωση φόρου ενοικίων και κατάργηση του ΕΝΦΙΑ,

και κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, Μείωση ΦΠΑ στα νησιά,

στα νησιά, «Κούρεμα» τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30%,

κατά 30%, Κίνητρα για στέγαση νέων και οικογενειών.

