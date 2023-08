Τί σημαίνει η πράσινη τελεία πάνω και δεξιά στην οθόνη του κινητού σας – Τί να κάνετε αν την δείτε

Την προσοχή των χρηστών κινητών Android εφιστά η βρετανική εφημερίδα «Daily Mail», σε περίπτωση που έχουν δει μια πράσινη τελεία, στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης του smartphone τους.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, η τελεία αυτή κυρίως εμφανίζεται όταν μιλάτε στο τηλέφωνο, ή όταν χρησιμοποιείτε το μαγνητόφωνο της συσκευής σας για να ηχογραφήσετε κάτι. Ουσιαστικά, πρόκειται για έναν δείκτη που φανερώνει ότι οι αισθητήρες του τηλεφώνου σας (μικρόφωνο, κάμερα) είναι ενεργοί εκείνη τη στιγμή.

Ωστόσο, εάν δεν μιλάτε στο τηλέφωνο και εάν δεν βιντεοσκοπείτε/ηχογραφείτε κάτι εκείνη τη στιγμή, μια πράσινη τελεία στην πάνω – δεξιά γωνία της οθόνης (δίπλα στο σύμβολο που δείχνει την κατάσταση φόρτισης στο κινητό σας) θα μπορούσε να σημαίνει ότι υπάρχουν κακόβουλες εφαρμογές στο τηλέφωνό σας.

Η συγκεκριμένη τελεία λέγεται «δείκτης ιδιωτικότητας» και έχει προστεθεί σε όλα τα Android τηλέφωνα που έχουν τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού (12 ή και νεότερη), ανεξαρτήτως μάρκας. Συνήθως είναι πράσινη, αλλά κάποιες φορές μπορεί να έχει πορτοκαλί χρώμα.

