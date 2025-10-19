Τι υπονοεί, άραγε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο;

«Δεν είμαι ικανοποιημένος να μένω κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί…» είπε και άναψε φωτιές…

 

Τι υπονοεί, άραγε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο;
19 Οκτ. 2025 15:57
Pelop News

Πολλά ερωτηματικά να πλανώνται για το μέλλον του στους Μιλγουόκι Μπακς άφησε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με την ατάκα του ότι προτεραιότητά του παραμένει η νίκη και η διεκδίκηση τίτλων.

Ο Greek Freak μίλησε στο «SiriusXM NBA Radio» και ανέφερε πως θα ήθελε να μείνει για πάντα στην ίδια ομάδα, όμως παράλληλα είναι πιο βασικό για εκείνον να νικάει.

«Από την πρώτη μέρα, ο στόχος μου είναι να είμαι στην ίδια ομάδα για 20+ χρόνια… Αλλά στο τέλος της ημέρας, το ανταγωνιστικό μου πνεύμα είναι πάνω από αυτό. Θέλω να κερδίζω» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Έλληνας σούπερ σταρ των Μπακς.

«Δεν είμαι ικανοποιημένος να μένω κάπου που δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Είναι εύκολο να πω πως είμαι εδώ 13 χρόνια, η πόλη με αγαπάει, νιώθω άνετα, αλλά αυτό είναι το comfort zone. Θέλω να πιέζω τον εαυτό μου, να νιώθω άβολα. Μόνο έτσι βελτιώνομαι», πρόσθεσε.

Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο απασχολεί έντονα τα αμερικανικά ΜΜΕ το τελευταίο χρονικό διάστημα, καθώς σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, οι Μιλγουόκι Μπακς είχαν μπει σε ανοικτή επικοινωνία με τους Νιου Γιορκ Νικς για ένα πιθανό trade που θα έστελνε τον Γιάννη στη Νέα Υόρκη.

Τελικά ο Αντετοκούνμπο έχει μείνει στο Μιλγουόκι για αυτή τη σεζόν, μετά από πολλές συζητήσεις με τη διοίκηση, ενώ ο σύλλογος αποφάσισε να φέρει ξανά και τον αδερφό του, Θανάση, στην ομάδα. Παρ’ όλα αυτά τα σενάρια για αποχώρηση επανήλθαν.
