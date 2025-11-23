Τι ζήτησε ο Γ. Αυτιάς από την Κομισιόν για τη Δυτική Ελλάδα

«Με την επιστολή μου αυτή ζητώ την άμεση ευρωπαϊκή συνδρομή και οικονομική στήριξη για τις περιοχές αυτές».

Τι ζήτησε ο Γ. Αυτιάς από την Κομισιόν για τη Δυτική Ελλάδα
23 Νοέ. 2025 14:18
Pelop News

Με κατεπείγουσα επιστολή του προς τον Επίτροπο Οικονομικών PiotrSerafin ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς ζητά ευρωπαϊκή συνδρομή και οικονομική στήριξη για τρεις περιοχές της χώρας που υπέστησαν καταστροφές λόγω των ισχυρών καιρικών φαινομένων.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής στην επιστολή του τονίζει ότι νησιά του Ιονίου όπως Κέρκυρα, η Δυτική Ελλάδα, η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία υπέστησαν τεράστιες ζημιές λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Η επιστολή είναι η εξής:

Αγαπητέ κ Επίτροπε, Τεράστιες καταστροφές προκάλεσαν τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα στο Ιόνιο, τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και τη Δ. Μακεδονία.

Από τις πλημμύρες, αποκλείσθηκαν χωριά στην Ήπειρο, ενώ κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές υπέστησαν περιοχές του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας και της Δυτικής Μακεδονίας.

Υποδομές και περιουσίες επλήγησαν. Τεράστιες γεωργικές εκτάσεις πλημμύρισαν. Ενώ πολλοί Δήμοι σ’ αυτές τις περιοχές βρίσκονται δυσμενή κατάσταση.

Με την επιστολή μου αυτή ζητώ την άμεση ευρωπαϊκή συνδρομή και οικονομική στήριξη για τις περιοχές αυτές».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:43 Άρτα, Ιωάννινα, Κόνιτσα, Τζουμέρκα, Πρέβεζα: Ανυπολόγιστες καταστροφές…
15:33 Οι γυναίκες του ΝΟΠ λύγισαν από την Ηλιούπολη
15:24 Σκύλος ξέσκισε το χέρι 12χρονου αγοριού, έξαλλη η μάνα του…
15:23 Κρήτη: Το γλεντούσαν στη φυλακή οι Καργάκηδες με αλκοόλ, φιλέτα και συναγρίδες!
15:09 Αίγιο: τηρώντας το έθιμο της Παναγίας της Πολυσπορίτισσας ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
15:01 Λάρισα: Φήμες ότι οι αγρότες θ’ αποφασίσουν να κόψουν την Ελλάδα στα δύο!
14:58 Μήνυμα Γρ. Αλεξόπουλου στην Πολιτεία: Πρόληψη χωρίς χρηματοδότηση είναι κενό σύνθημα
14:49 Το 2 στα 2 οι Ανδρες της ΝΕΠ, νίκη στο ντέρμπι με ΟΠΑΘΑ – Φωτογραφίες/δηλώσεις
14:45 Mπούκαραν στ’ αποδυτήρια της ομάδας τους και απείλησαν παίκτες με όπλα
14:40 Περιμένει στην Ιταλία το σωτήριο μόσχευμα το ζευγάρι από την Εδεσσα με τα μανιτάρια…
14:35 «Επίθεση» Θανάση Παπαδόπουλου: Με ψίχουλα στην Αυτοδιοίκηση, τι πολιτική πρόληψης να κάνουμε;
14:30 Η Πάτρα αναζητά την «Ιθάκη»: Μεγάλο το κύμα προσμονής αναγνωστών στα τοπικά βιβλιοπωλεία για το βιβλίο Τσίπρα
14:28 Κατρίνης προς Αδωνι: Επιτέλους, κάντε κάτι για τα Νοσοκομεία της Ηλείας
14:22 Με επιτυχία η ημερίδα στίβου για τη μικρή Αναστασία – Η συγκίνηση Πεγλερίδη
14:18 Τι ζήτησε ο Γ. Αυτιάς από την Κομισιόν για τη Δυτική Ελλάδα
14:05 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ: Χωρίς κάλπες σε τρεις νομούς της Κρήτης!
13:59 Ολη η οικογένεια Ντε Γκρες στο παλάτι «Ελ Πάρντο» της Ισπανίας
13:51 Έρευνα Metron Analysis: 1 στους 4 Έλληνες θέλει όπλο για αυτοπροστασία
13:37 Καμπανάκι Τσατραφύλλια: Σκαμπανευάσματα του καιρού, τι θα δούμε τις επόμενες ημέρες
13:36 Βάρδα: Εκδήλωση για την εξάλειψη της βίας κατά των Γυναικών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ