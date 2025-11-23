Τι ζήτησε ο Γ. Αυτιάς από την Κομισιόν για τη Δυτική Ελλάδα

Με κατεπείγουσα επιστολή του προς τον Επίτροπο Οικονομικών PiotrSerafin ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς ζητά ευρωπαϊκή συνδρομή και οικονομική στήριξη για τρεις περιοχές της χώρας που υπέστησαν καταστροφές λόγω των ισχυρών καιρικών φαινομένων.

Ο Έλληνας Ευρωβουλευτής στην επιστολή του τονίζει ότι νησιά του Ιονίου όπως Κέρκυρα, η Δυτική Ελλάδα, η Ήπειρος και η Δυτική Μακεδονία υπέστησαν τεράστιες ζημιές λόγω των έντονων βροχοπτώσεων.

Η επιστολή είναι η εξής:

Αγαπητέ κ Επίτροπε, Τεράστιες καταστροφές προκάλεσαν τα πρόσφατα καιρικά φαινόμενα στο Ιόνιο, τη Δυτική Ελλάδα, την Ήπειρο και τη Δ. Μακεδονία.

Από τις πλημμύρες, αποκλείσθηκαν χωριά στην Ήπειρο, ενώ κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές υπέστησαν περιοχές του Ιονίου, της Δυτικής Ελλάδας και της Δυτικής Μακεδονίας.

Υποδομές και περιουσίες επλήγησαν. Τεράστιες γεωργικές εκτάσεις πλημμύρισαν. Ενώ πολλοί Δήμοι σ’ αυτές τις περιοχές βρίσκονται δυσμενή κατάσταση.

Με την επιστολή μου αυτή ζητώ την άμεση ευρωπαϊκή συνδρομή και οικονομική στήριξη για τις περιοχές αυτές».

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



