Τηλεφωνικές επαφές Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν – Μήνυμα αποφυγής κλιμάκωσης στον Λίβανο

Με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ και τον Πρόεδρο του Λιβάνου επικοινώνησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εν μέσω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, τονίζοντας την ανάγκη αποτροπής νέας κλιμάκωσης.

Τηλεφωνικές επαφές Μητσοτάκη με Νετανιάχου και Αούν – Μήνυμα αποφυγής κλιμάκωσης στον Λίβανο
03 Μαρ. 2026 14:31
Pelop News

Διαδοχικές τηλεφωνικές επικοινωνίες με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου και τον Πρόεδρο του Λιβάνου Τζόσεφ Αούν είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με φόντο τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την ένταση στον Λίβανο.

Κατά τις συνομιλίες, ο Έλληνας πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την κατάσταση επί του πεδίου και τις τελευταίες εξελίξεις στον Λίβανο.

Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, επισημαίνοντας ωστόσο την ανάγκη να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης και να μην ανοίξει νέο μέτωπο μέσω εκτεταμένων χερσαίων επιχειρήσεων στον Νότιο Λίβανο.

Στην επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό συζητήθηκε επίσης η επίθεση κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, καθώς και η αμυντική στήριξη που παρέχει η Ελλάδα προς τη Λευκωσία στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνεργασιών.

