Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη – Σαάρ: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στο Ιράν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Έλληνα ομόλογό του, Γιώργο Γεραπετρίτη, είχε το μεσημέρι της Τετάρτης ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Γκίντεον Σαάρ.

Σύμφωνα με ανάρτηση του κ. Σαάρ στην πλατφόρμα «X», η συνομιλία ξεκίνησε σε εορταστικό κλίμα, με τον Ισραηλινό διπλωμάτη να απευθύνει τις θερμότερες ευχές του προς τον κ. Γεραπετρίτη και τον ελληνικό λαό για την επέτειο της Εθνικής Παλιγγενεσίας.

Πέρα από το εθιμοτυπικό σκέλος, οι δύο υπουργοί προχώρησαν σε μια εις βάθος συζήτηση για την έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο Γκίντεον Σαάρ ενημέρωσε την ελληνική πλευρά για τις τρέχουσες εξελίξεις στο πολεμικό μέτωπο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα της στρατιωτικής εκστρατείας του Ισραήλ κατά του Ιράν.

