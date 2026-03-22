Τηλεοπτικές άδειες περιφερειακής εμβέλειας: μοριοδότηση στους υπάρχοντες καναλάρχες

Αν οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό των προς διάθεση συχνοτήτων ανά περιοχή, θα δοθεί προτεραιότητα στις σημερινές ιδιοκτησίες

22 Μαρ. 2026 17:09
Pelop News

Στην τελική ευθεία η διαδικασία ψήφισης από τη Βουλή του νομοσχεδίου για τις τηλεοπτικές άδειες περιφερειακής εμβέλειας, καθώς, με βάση τον κυβερνητικό προγραμματισμό, τη Δευτέρα πρόκειται να βγει σε δημόσια διαβούλευση.

Από κει και πέρα, είναι δεδομένο ότι λόγω και της φύσης του ζητήματος θα υπάρξει μια σειρά από τροποποιήσεις, όπως μία ιδιαιτέρως σημαντική, που επήλθε κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, από την πλευρά του αρμόδιου υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Παύλου Μαρινάκη, και των συνεργατών του.

Ο λόγος για την πρόβλεψη της προτεραιότητας που θα δοθεί στις σημερινές ιδιοκτησίες των καναλιών που λειτουργούν, σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τον αριθμό των προς διάθεση συχνοτήτων ανά περιοχή.

Αυτό θα καταστεί εφικτό μέσω ξεκάθαρης μοριοδότησης, ώστε να δοθεί προβάδισμα στους εν ενεργεία καναλάρχες, και δη στους πλέον θεσμικούς, με υγιείς επιχειρήσεις.

Αντίστοιχη πρόβλεψη θα υπάρξει και για τα ραδιόφωνα, με το εν λόγω μέτωπο να προχωράει όσο το δυνατόν πιο σύντομα, όπως έχει γράψει η στήλη.

Μάλιστα, στα μέσα της εβδομάδας αναμένεται να υπάρξει συνάντηση του Παύλου Μαρινάκη με τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρη Παπαστεργίου, για το κομμάτι της χαρτογράφησης των συχνοτήτων και τον καθορισμό των επόμενων βημάτων.

