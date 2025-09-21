Τηλεοπτικές μεταδόσεις: Σε ποιο κανάλι δείχνει το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός απόψε

Παράλληλα, για το ελληνικό πρωτάθλημα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΛ στη Λάρισα και ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της αγωνιστικής.

Τηλεοπτικές μεταδόσεις: Σε ποιο κανάλι δείχνει το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός απόψε
21 Σεπ. 2025 9:24
Pelop News

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (21/09/25). Παράλληλα η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την ΑΕΛ στη Λάρισα και ο Λεβαδειακός υποδέχεται τον ΟΦΗ για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα της Super League.

09:30 ΕΡΤ Sports 1 Παρτίζαν – Σίδνεϊ Κινγκς Μπάσκετ

12:00 ΕΡΤ1 Παναθηναϊκός – Adelaide 36ers Μπάσκετ

12:40 ΕΡΤ2 Τόκιο 2025 9η Ημέρα, Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

13:30 COSMOTE SPORT 3 HD Λάτσιο – Ρόμα SerieA

14:00 Action 24 Πανιώνιος – Athens Kallithea FC Super League 2

14:00 ΑΝΤ1+ Formula 1, GP Αζερμπαϊτζάν, Αγώνας Μηχανοκίνητα

14:30 Novasports 3HD Κίελo – Καρλσρούη Bundesliga 2

15:00 Novasports 1HD Ράγιο Βαγιεκάνο – Θέλτα La Liga

15:30 Novasports 4HD PSV Αϊντχόφεν – Άγιαξ Eredivisie 16:00

COSMOTE SPORT 8 HD Φούσε Βερολίνου – Μέλσουνγκεν DAIKIN Bundesliga Χάντμπολ

16:00 COSMOTE SPORT 3 HD Κρεμονέζε – Πάρμα Serie A

16:00 COSMOTE SPORT 2 HD Τορίνο – Αταλάντα Serie A

16:00 Novasports Premier League Σάντερλαντ – Άστον Βίλα Premier League

16:00 Novasports Start Μπόρνμουθ – Νιούκαστλ Premier League

16:30 ΕΡΤ2 Άρης – ΑΟ Μυκόνου 6ο Τουρνουά Μπάσκετ Νίκος Φάσουρας

16:30 Novasports 2HD Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Ουνιόν Βερολίνου Bundesliga

17:15 Novasports 1HD Μαγιόρκα – Ατλέτικο Μαδρίτης LaLiga

17:30 COSMOTE SPORT 9 HD Πάρτικ Θιστλ – Σέλτικ Premier Sports Cup

17:30 COSMOTE SPORT 1 HD ΑΕΛ – ΑΕΚ Super League

17:45 Novasports 4HD Άλκμααρ – Φέγενορντ Eredivisie

18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Crete International Basketball Tournament 2025 Τελικός 3ης θέσης

18:00 Novasports Prime Λεβαδειακός – ΟΦΗ Super League

18:30 Novasports Premier League Άρσεναλ – Μάντσεστερ Σίτι Premier League

18:30 Novasports 3HD Λεβερκούζεν – Γκλάντμπαχ Bundesliga

19:00 COSMOTE SPORT 2 HD Φιορεντίνα – Κόμο Serie A

19:15 ΕΡΤ2 Περιστέρι – Προμηθέας 6ο Τουρνουά Μπάσκετ Νίκος Φάσουρας

19:30 Novasports 1HD Έλτσε – Οβιέδο La Liga

20:30 COSMOTE SPORT 4 HD Ολυμπιακός-Ερυθρός Αστέρας Crete International Basketball Tournament 2025 Τελικός

20:30 Action 24 Ιντεπεντιέντε – Σαν Λορέντζο Liga Profesional Clausura

20:30 Novasports Prime Ντόρτμουντ – Βόλφσμπουργκ Bundesliga

21:00 COSMOTE SPORT 1 HD Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός Super League

21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Ίντερ – Σασουόλο Serie A

22:00 COSMOTE SPORT 5 HD Λας Βέγκας Έισις – Ιντιάνα Φίβερ WNBAPlayoffs

22:00 Novasports 1HD Μπαρτσελόνα – Χετάφε La Liga

22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Κάζα Πία – Φαμαλικάο Liga Portugal
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:52 Πρώτο φιλικό για Ερμή και ΑΟ Αιγιαλέων και δοκιμές
21:41 Ο Ζούγκεμπεργκ υπόσχεται «επανάσταση» με τα νέα γυαλιά της ΜΕΤΑ
21:32 Ρέθυμνο: Χειροπέδες στους τρεις νεαρούς που τραυμάτισαν ανήλικο
21:23 Ηταν όλοι στα Προσφυγικά για τον Μπενέτο
21:14 Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα για τα Τέμπη
21:06 Ο Προμηθέας έχασε από το Περιστέρι, είχε πάλι απουσίες, έμαθε πολλά – Δηλώσεις
20:59 Χίος: Τηλεφώνημα για βόμβα στο πλοίο «Θαλασσίτης»
20:50 Γεμάτο το στάδιο των Arizona Cardinals για το «αντίο» στον Κερκ ΒΙΝΤΕΟ
20:40 Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την ανθρωποκτονία στη Βοιωτία-Το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη
20:30 Σταμούλης: «Άριστη διοργάνωση ο Ημιμαραθώνιος Τσιμιγκάτος, φανταστική η διαδρομή»
20:20 Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μυρτόφυτο Καβάλας
20:10 Τη Δευτέρα έκτακτη σύνοδος του συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ
20:00 Κώστας Ακρίβος: «Σήμερα βγάζουμε προς τα έξω τον θηριώδη εαυτό μας»
19:50 Επίσκεψη του Ευρωβουλευτή Γ. Μανιάτη στη Δ. Αχαΐα-Τι είπε με τον Δήμαρχο
19:41 Η Ολυμπιάδα δυνατό τουρνουά με Ηφαιστο, ΑΟ Αιγιαλέων και Παμβοχαϊκό
19:31 Ο Δήμος Ερυμάνθου φτιάχνει κοινωνικό παντοπωλείο με την Co2gether 
19:20 Αντίδραση από Ισραήλ για την αναγνώριση της Παλαιστίνης-Η απάντηση Νετανιάχου
19:10 Σπηλιόπουλος: «Μεγάλη νίκη, αφιερωμένο στη διοίκηση και στην ανίψια μου»
19:00 Πρώτη Δημοτικού: Είναι δύσκολη για όλα τα παιδιά; – Η λογοθεραπευτρια Αντωνία Τζουανοπουλου απαντά
18:51 Δείτε πότε θα γίνει η κηδεία του Γιάννη Μάζη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ